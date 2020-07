Bi bilo vse okužene stanovalce treba umakniti iz domov?

Odbora DZ za zdravstvo ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide sta se danes namreč sestala že na drugem nadaljevanju skupne seje. Prvič so sejo, ki jo sklicali na zahtevo poslanske skupine Levica, po večurni predstavitvi stališč predstavnikov stroke prekinili in naslednjič nadaljevali s poslansko razpravo. Tudi to so morali prekiniti zaradi drugih obveznosti, z glasovanjem o sklepih pa so jo danes vendarle zaključili.

Zavrnili so vse predloge sklepov predlagateljev, s katerimi bi odbora med drugim ugotovila, da Slovenija ni učinkovito zaščitila prebivalcev domov starejših občanov in da morata pristojni ministrstvi spremeniti strategijo boja proti okužbi z novim koronavirusom v domovih ter postopke obravnave zdravih in okuženih prebivalcev.

So pa člani odborov podprli naknadno predlagane s sklepe s strani koalicije, s katerimi so ugotovili, da do 13. marca vlada ni pravočasno poskrbela za zaščitno opremo in ukrepe v domovih, po tem datumu pa je nova vlada zagotovila opremo in izvedla ustrezne ukrepe, ki so preprečili drastične posledice epidemije v domovih. Vladi ter ministrstvoma za zdravje in delo sta odbora še naložila pripravo enotnega in strokovno utemeljenega protokola za preprečevanje širjenja okužbe v domovih, o katerem morajo poročati odboroma. Ministrstvi so tudi pozvali k pripravi poročila o stanju zdravstvene in negovalne službe v domovih na dan 13. marca s projekcijo realnih potreb, ki ga morata odboroma posredovati v 60 dneh.

Poslanec Levice Primož Siter je bil ob tem kritičen do "slabega načrtovanja seje". "Govorimo o situaciji, ki zahteva nujno in takojšnjo akcijo, strokovno in politično. Državni zbor pa si je je dovolil to stvar zavlačevati," dejal in spomnil, da je od vložitve sklica seje minilo sedem tednov, v katerih bi glede na urnik DZ sejo že lahko izpeljali v celoti.

Nasprotno je poslanka SDS Mojca Škrinjar opomnila, da je bilo sejo odborov ob prostorski stiski in upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom nemogoče organizirati drugače.