Bi delali v fetiš igralnici za odrasle ali kot erotični frizer?

Je pornoindustrija res neodkrita priložnost za Slovence, kot trdi slovensko društvo Dobra družba, ki ponuja pomoč pri vstopu v svet tako imenovane spolne industrije? "To je trdo delo," pravi idejni vodja Žiga Sedejčič, ki si je omislil celo inkubator, kjer bodo podjetni posamezniki lahko uresničevali ideje, kot so fetiš igralnice za odrasle in erotični frizerji za moške. Zanimanje je menda veliko.