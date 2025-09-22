Bi delali v perspektivnem poklicu, ki pomaga ljudem do zdravja in dobrega počutja?

V družbi že nekaj let narašča trend, ki poudarja zdrav življenjski slog z veliko gibanja in zdrave prehrane. Tudi podjetja v svoje delovne procese pogosto uvajajo programe za dobro počutje in za to najemajo strokovnjake, ki skrbijo za dobrobit zaposlenih tako na fizični kot duševni ravni. Kader z znanji s področja zdravega načina življenja, ki vključuje gibanje, zdravo prehrano in psihofizično sprostitev, je zato zelo iskan in cenjen. Postanite organizator poslovanja v velneški dejavnosti!

Se sprašujete, ali je to primeren poklic za vas? Da, če:

- si želite delati na področju nege telesa, zdravega načina prehranjevanja, gibanja, rekreacije in dobrega počutja,

- si želite poklic, pri katerem lahko pomagate drugim,

- že delate na področju velnesa, vendar še nimate formalne izobrazbe,

- imate opravljeno prekvalifikacijo za delo na področju velnesa in želite napredovati,

- vas zanima samostojna podjetniška pot na področju velnesa.