Bi delali v perspektivnem poklicu, ki pomaga ljudem do zdravja in dobrega počutja?

Služba, ki prinaša dobro počutje, niso več sanje
V družbi že nekaj let narašča trend, ki poudarja zdrav življenjski slog z veliko gibanja in zdrave prehrane. Tudi podjetja v svoje delovne procese pogosto uvajajo programe za dobro počutje in za to najemajo strokovnjake, ki skrbijo za dobrobit zaposlenih tako na fizični kot duševni ravni. Kader z znanji s področja zdravega načina življenja, ki vključuje gibanje, zdravo prehrano in psihofizično sprostitev, je zato zelo iskan in cenjen. Postanite organizator poslovanja v velneški dejavnosti!
Se sprašujete, ali je to primeren poklic za vas? Da, če:
- si želite delati na področju nege telesa, zdravega načina prehranjevanja, gibanja, rekreacije in dobrega počutja,
- si želite poklic, pri katerem lahko pomagate drugim,
- že delate na področju velnesa, vendar še nimate formalne izobrazbe,
- imate opravljeno prekvalifikacijo za delo na področju velnesa in želite napredovati,
- vas zanima samostojna podjetniška pot na področju velnesa.
Izberite poklic prihodnosti
Si želite biti tisti, ki prinaša ljudem sprostitev in dobro počutje?
Odločite se za študij na izobraževalnem centru SOFIZO, kjer se lahko vpišete v višješolski strokovni program Velnes. Po študiju, ki traja 2 leti ali celo manj, boste pridobili stopnjo izobrazbe VI/1 in naziv organizator oziroma organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti.
Po zaključku šolanja se lahko zaposlite v SPA in velnes centrih, zdraviliščih, fitnesih in turističnih kompleksih, kjer delate kot vodja raznih aktivnosti, razvijate nove storitve in izdelke ali ste svetovalec za zdrav življenjski slog. Študij velnesa vas opremi tudi z znanjem, ki ga potrebujete za lastno podjetniško pot. Odločite pa se lahko tudi za nadaljevanje šolanja.
Zakaj na SOFIZO?
Odrasli študirate ob delu in družini ter poleg vsega opravljate tudi številne druge obveznosti, zato je izobraževanje na SOFIZO prilagojeno vam. Šola za tvojo prihodnost', kakršen je njihov slogan, vam nudi kombinacijo online praktično usmerjenih predavanj izkušenih predavateljev ter osebnega pristopa, ob vpisu pa vam priznajo morebitno predhodno pridobljeno znanje. Še več, pripravijo vam celo individualni načrt in vas vodijo skozi celoten proces. Šolnino pa lahko poravnate v več obrokih.
Izobraževalni center SOFIZO višja strokovna šola se lahko pohvali tudi z nagrado za najboljšo višjo šolo, ki jo je prejela že dvakrat.
Ste pripravljeni na spremembo na bolje?
Ste odločeni, da končno naredite nekaj zase in izberete perspektiven poklic, ki ga boste radi opravljali?
Izberite študij višješolskega strokovnega programa Velnes. SOFIZO vam ponuja pot, ki jo premagujete brez velikih ovir, z realno podporo in jasnim ciljem: pridobitev diplome in znanja za poklic, ki ima smisel.
Preverite višješolski strokovni program VELNES na https://sofizo.si.
Naročnik oglasne vsebine je SOFIZO.