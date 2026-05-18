Bi Demokrati in SLS podprli tehničnega mandatarja?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsednico stranke SLS, kjer so prav danes potrdili koalicijsko pogodbo, Tino Bregant in predsednika Demokratov Anžeta Logarja. Kaj menita o predlogu tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica države Nataša Pirc Musar?

Logar pravi, da ne razume čisto najbolje te odločitve Gibanja Svoboda, da pa so organi stranke Demokrati že v četrtek odločali o potrditvi koalicijske pogodbe in vstopu v vlado z SDS ter NSi, SLS in Fokusom. "Zavezan sem temu, kar so odločili organi stranke," je jasen.

Dodaja sicer, da predlog tehničnega mandatarja niti ne razume kot resen poskus, saj so pogovori o tem potekali minuli teden in "če bi se prvaka dveh največjih strank dogovorila, bi se dinamika prejšnjega tedna verjetno drugače odvila".

Sam sicer za sestanek ni vedel, na sam proces pogajanj sam sicer ne gleda politično, temveč tehnično. "Tudi prihodnja vlada mora skrbeti predvsem za to, da tisto, kar je prejšnja vlada zavozila, dala nove davke, dodatne obremenitve, v naslednjih štirih letih razbremeni. Država mora zadihati," je dejal ter dodal, da se je minuli teden ukvarjal predvsem s koalicijsko pogodbo in se trudil, da bi bilo vanjo vključenega čim več programa Demokratov.