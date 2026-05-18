Slovenija

Bi Demokrati in SLS podprli tehničnega mandatarja?

Ljubljana, 18. 05. 2026 22.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Tina Bregant in Anže Logar

Nova žogica na političnem prizorišču. Predlog tehničnega mandatarja v Svobodi podpirajo, v SDS zavračajo. Kako pa ga komentirata Anže Logar, ki je bil jeziček na tehtnici za oblikovanje četrte Janševe vlade, in Tina Bregant iz SLS? In kaj je vsebina koalicijske pogodbe, ki je Demokrate in SLS prepričala, da so jo podprli, tudi na davčnem področju? Je predlog SDS in NSi res maščevanje sindikatom za zbiranje podpisov pod pobudo za referendum o interventnem zakonu?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsednico stranke SLS, kjer so prav danes potrdili koalicijsko pogodbo, Tino Bregant in predsednika Demokratov Anžeta Logarja. Kaj menita o predlogu tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica države Nataša Pirc Musar?

Logar pravi, da ne razume čisto najbolje te odločitve Gibanja Svoboda, da pa so organi stranke Demokrati že v četrtek odločali o potrditvi koalicijske pogodbe in vstopu v vlado z SDS ter NSi, SLS in Fokusom. "Zavezan sem temu, kar so odločili organi stranke," je jasen.

Dodaja sicer, da predlog tehničnega mandatarja niti ne razume kot resen poskus, saj so pogovori o tem potekali minuli teden in "če bi se prvaka dveh največjih strank dogovorila, bi se dinamika prejšnjega tedna verjetno drugače odvila".

Sam sicer za sestanek ni vedel, na sam proces pogajanj sam sicer ne gleda politično, temveč tehnično. "Tudi prihodnja vlada mora skrbeti predvsem za to, da tisto, kar je prejšnja vlada zavozila, dala nove davke, dodatne obremenitve, v naslednjih štirih letih razbremeni. Država mora zadihati," je dejal ter dodal, da se je minuli teden ukvarjal predvsem s koalicijsko pogodbo in se trudil, da bi bilo vanjo vključenega čim več programa Demokratov.

Preberi še Svoboda bi podprla tehničnega mandatarja, Janša: Nisem se šel pogajat

Bregantova pa je glede tehničnega mandatarja dejala, da so volitve že bile, Slovenci pa so po njenem mnenju jasno pokazali, kaj si želijo. "Zaslužimo si pravega mandatarja, takšnega z vsemi pooblastili in z vso močjo. Po štirih letih Golobove vlade je potrebno narediti razvojno vlado, ki bo prinesla spremembe v politiko in v naša življenja, da bodo lahko naši otroci živeli bolje," meni.

Dodala je, da so v SLS prav danes odločali o koalicijski pogodbi, ki so jo potrdili brez glasu proti. "Gre za vrednostno nam zelo podoben dokument in ga podpiramo," je dodala.

Kaj vse pa vsebuje koalicijska pogodba glede boja proti korupciji? Je v njej t. i. SKOK zapisan kot specializiran organ za boj proti korupciji? In ali menita, da bo nova Janševa vlada uspela pripeljati mandat do konca?

Celoten pogovor si oglejte v priloženih videoposnetkih.

anžže logar tina bregant demokrati sls tehnični mandatar

