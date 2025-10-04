Bi imeli domačo žival? Najprej si morate odgovoriti na nekaj vprašanj

V Sloveniji izboljševanju odnosa do živali namenjamo vse večjo pozornost, etika ravnanja z živalmi se odraža tudi v zakonodaji. Zaščito živali imamo kot vrednoto zapisano v Ustavi Republike Slovenije, z nedavno sprejeto novelo zakona o zaščiti živali pa se uvajajo višji standardi glede dobrobiti tako rejnih kot hišnih živali, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Novela zakona uvaja številne novosti: odslej tudi registracija mačk
Novela zakona med drugim uvaja prepoved baterijske reje kokoši ter prepoved kirurške kastracije sesnih pujskov brez analgezije in anestezije. Kot pomemben korak pri zmanjševanju števila zapuščenih mačk se uvaja obvezno označevanje lastniških mačk, celovita in pregledna ureditev financiranja zavetišč za zapuščene živali ter ustanovitev zavetišča za kopitarje. Omejuje se posedovanje prostoživečih vrst živali in uporaba kletk za pse v stanovanjih.
Trenutno so v pripravi podzakonski akti, ki bodo podlaga za izvedbo razpisov tako za finančno podporo rejcem za prehod na alternativne načine reje kokoši in kritje stroškov za izvajanje kastracije pujskov z uporabo anestezije in protibolečinskih sredstev v prvih dveh letih po uveljavitvi novele zakona. Vsi lastniki mačk lahko v prehodnem obdobju do 31. decembra 2026 že koristijo subvencijo za označitev in registracijo svoje živali.
Kdaj se odločiti za žival?
Skrb za živali in izboljševanje njihove dobrobiti ne zadeva le njihovih lastnikov, temveč je dolžnost vsakega izmed nas, poudarjajajo na upravi.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) s kampanjo Moja žival, moja odgovornost že vrsto let ozavešča o odgovornem odnosu do živali ter zlasti opozarja, da odgovorno lastništvo vključuje številne obveznosti in dolžnosti. Predvsem odločitev za živali zahteva temeljit razmislek, saj se vse prepogosto zgodi, da se ljudje za žival odločijo nepremišljeno. Rezultat tovrstnih nakupov je pogosto neustrezna oskrba ali celo zapustitev živali.
Pred odločitvijo je zato pomembno, da si odgovorimo na nekaj ključnih vprašanj:
Ali imam dovolj časa, prostora in sredstev, da lahko svoji živali nudim kakovostno življenje naslednjih 10 ali 15 let?
Katera žival najbolj ustreza mojemu življenjskemu slogu?
Se bom odločil za posvojitev iz zavetišča ali bom kupil žival pri preverjenem vzreditelju?
Kako se pri pridobitvi živali lahko izognem podpiranju neprimernih vzrejnih praks in nezakonite trgovine z živalmi?
Ali poznam potrebe in zahteve moje bodoče živali?
Kako bom poskrbel za žival med počitnicami?
Kako bom poskrbel, da zaradi živali ne bom prihajal v konflikt z okolico?
Pri iskanju odgovorov na zgornja vprašanja je vsem (bodočim) lastnikom hišnih ljubljenčkov v pomoč spletno mesto odgovorenlastnik.si, na katerem so zbrane vse informacije o odgovornem nakupu, posvojitvi in odgovornem lastništvu živali. Lastniki živali in vsi, ki razmišljate o hišnem ljubljenčku, lahko svoje znanje o vseh vidikih odgovornega skrbništva preverite v spletnem kvizu.
