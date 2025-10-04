Bi imeli domačo žival? Najprej si morate odgovoriti na nekaj vprašanj

Svetovni dan živali, ki ga obeležujemo 4. oktobra, je namenjen izboljšanju dobrobiti živali po vsem svetu. Tudi v Sloveniji se kot družba vse bolj zavedamo, da živali, ki so v oskrbi človeka – bodisi rejne ali hišne – niso zgolj sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Preverite, na katera vprašanja si morate odgovoriti, če želite pod svoje okrilje sprejeti hišnega ljubljenčka.

V Sloveniji izboljševanju odnosa do živali namenjamo vse večjo pozornost, etika ravnanja z živalmi se odraža tudi v zakonodaji. Zaščito živali imamo kot vrednoto zapisano v Ustavi Republike Slovenije, z nedavno sprejeto novelo zakona o zaščiti živali pa se uvajajo višji standardi glede dobrobiti tako rejnih kot hišnih živali, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Novela zakona uvaja številne novosti: odslej tudi registracija mačk

Novela zakona med drugim uvaja prepoved baterijske reje kokoši ter prepoved kirurške kastracije sesnih pujskov brez analgezije in anestezije. Kot pomemben korak pri zmanjševanju števila zapuščenih mačk se uvaja obvezno označevanje lastniških mačk, celovita in pregledna ureditev financiranja zavetišč za zapuščene živali ter ustanovitev zavetišča za kopitarje. Omejuje se posedovanje prostoživečih vrst živali in uporaba kletk za pse v stanovanjih. Trenutno so v pripravi podzakonski akti, ki bodo podlaga za izvedbo razpisov tako za finančno podporo rejcem za prehod na alternativne načine reje kokoši in kritje stroškov za izvajanje kastracije pujskov z uporabo anestezije in protibolečinskih sredstev v prvih dveh letih po uveljavitvi novele zakona. Vsi lastniki mačk lahko v prehodnem obdobju do 31. decembra 2026 že koristijo subvencijo za označitev in registracijo svoje živali.

Kdaj se odločiti za žival?

Skrb za živali in izboljševanje njihove dobrobiti ne zadeva le njihovih lastnikov, temveč je dolžnost vsakega izmed nas, poudarjajajo na upravi. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) s kampanjo Moja žival, moja odgovornost že vrsto let ozavešča o odgovornem odnosu do živali ter zlasti opozarja, da odgovorno lastništvo vključuje številne obveznosti in dolžnosti. Predvsem odločitev za živali zahteva temeljit razmislek, saj se vse prepogosto zgodi, da se ljudje za žival odločijo nepremišljeno. Rezultat tovrstnih nakupov je pogosto neustrezna oskrba ali celo zapustitev živali.

