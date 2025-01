Bi imeli policijski čoln? Ministrstvo pričakuje najmanj 91 tisočakov

Če si želite imeti policijski čoln, je zdaj pravi čas za to, saj je naprodaj že nekoliko pozabljeno plovilo p-66. Čoln je že skoraj osem let na suhem v portoroški marini, motor pa hranijo posebej v Kopru. Ministrstvo za notranje zadeve želi za plovilo iztržiti najmanj 91 tisoč evrov. Izhodiščno ceno je določil sodni cenilec, ponudbe bodo sprejemali do 3. marca, neuradno pa je slišati, da bodo želeno kupnino težko iztržili.