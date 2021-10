Bi imeli svoj kino kar doma? Filmske poslastice za udobno jesen!

Brezplačne vsebine, filmi, serije in to s kinematografsko kakovostjo slike iz udobja domačega naslonjača. Kaj več si lahko želite to jesen? Odločite se za najsodobnejši Sonyjev televizor BRAVIA XRTM s kognitivno inteligenco in začutite, kako otipljiva je prihodnost, s pomočjo prve Sonyjeve spletne videoteke BRAVIA CORE. Užijte filmske poslastice v svojem domu!

Kinematografsko doživetje na dosegu roke Vonj po kokicah, izbrani napitek in udobje, ki vam ga pričara vaša dnevna soba, so nujne sestavine te jeseni. Za piko na i še vaš najljubši film in že ste pripravljeni, da se odpeljete v svet osupljivih podrobnosti in ekspresivne kakovosti zvoka. Najnovejši televizorji Sony BRAVIA XRTM vam s tehnologijama Pure Stream™ in IMAX® Enhanced zagotavljajo vsebine, ki jih gledate s široko odprtimi očmi – prek Sonyjeve prve spletne platforme za pretakanje vsebin BRAVIA CORE.

BRAVIA CORE – prva Sonyjeva spletna platforma za pretok vsebin

Izbirajte med več sto svežimi uspešnicami in klasičnimi filmskimi uspešnicami S storitvijo BRAVIA CORE prejmete enkratno ponudbo filmov, ki jih lahko pretakate kadar koli in tolikokrat, kolikorkrat želite, v izjemni ločljivosti do 4K HDR. Tehnologija je bila izdelana v sodelovanju s filmsko družbo Sony Pictures Entertainment (SPE) in je prva Sonyjeva storitev v panogi, podkrepljena s tehnologijo Pure Stream™. Ta omogoča pretakanje pri neverjetni hitrosti do 80 Mb/s in s tem ohranja kakovost vsebin v formatu 4K UHD brez izgube kakovosti.

Lastniki Sonyjevih televizorjev BRAVIA XR™ boste nad storitvijo BRAVIA CORE še posebej navdušeni. Na voljo je v vseh modelih vseh najnovejšim modelih BRAVIA XR™ Z9J, A90J, A80J, X95J in X90J. Vrata v svet filmske zabave boste odklenili na preprost način v treh korakih: 1. najprej si odprete svoj BRAVIA CORE™ račun ali se vpišite v obstoječi račun, nato pa 2. enostavno vnovčite svoje kreditne točke, ki jih ki jih prejmete ob nakupu izbranih modelov televizorjev BRAVIA XR. 3. Pojdite na Neomejeno pretakanje (Unlimited streaming) in pričnete s pretakanjem vsebin. Ob nakupu televizorjev A80J in X90J prejmete 5 filmov in 12 mesecev neomejenega pretakanja vsebin. Ob nakupu televizorjev Z9J pa 10 filmov in 24 mesecev neomejenega pretakanja vsebin. Umetna inteligenca za najbolj pristno človeško doživetje Ker vedo, kako ljudje gledamo in slišimo, nam Sony na televizijskem zaslonu ponuja bolj človeški vidik – za doživetje, ki je bližje resničnemu svetu in zaradi katerega se poglobite v vsak prizor na povsem drugi ravni. Prvi televizorji na svetu s kognitivno inteligenco BRAVIA XR™ so zasnovani na povsem novem procesorju Cognitive Processor XR™, ki uporablja nove postopke obdelave. Ti presegajo običajno umetno inteligenco (UI) in so zasnovani tako, da reproducirajo, kako ljudje vidimo in slišimo – ko ljudje opazimo objekte, se nezavedno osredotočimo na določene točke. Novi kognitivni procesor XR hkrati navzkrižno analizira vrsto elementov, tako kot to počnejo naši možgani. Tak način delovanja medsebojno uskladi vse elemente za kar najboljši končni rezultat, kar pomeni, da je vse na sliki sinhronizirano in življenjsko – in tega običajna umetna inteligenca ni sposobna.

Linija televizorjev BRAVIA XR