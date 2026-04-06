Bi izvolitev Cigler Kralja za predsednika DZ že pomenila obrise četrte Janševe vlade?

Petkovo ustanovno sejo državnega zbora, ki jo mora sklicati predsednica republike, bo vodil najstarejši poslanec, 72-letni Franc Križan iz stranke Demokrati.

Po protokolu drugi najbolj prestižni politični položaj v državi pa naj bi se dolgoročno nasmihal Janezu Cigler Kralju. Poslancu NSi - krščanskih demokratov, stranke, ki zavrača sooblikovanje druge vlade Roberta Goloba.

"Janez Cigler Kralj je trenutno naš začasni vodja poslanske skupine. In seveda je kandidat s strani našega trojčka NSi, SLS in Fokusa, kot kandidat za predsednika DZ, na vsak način," pravi predsednik stranke Fokus Marko Lotrič.

V najožjem krogu relativnega zmagovalca volitev medtem zaključujejo pisanje koalicijske pogodbe, ki naj bi jo do srede predstavili potencialnim partnerjem. Svojo politično računico pa imajo tudi na desni. "Ko so hodili k Robertu Golobu na sestavljanje koalicije ... Tistim, ki hodijo k njemu, lahko dam samo to velikonočno sporočilo: ko je angel odvalil kamen od groba in nagovoril žene, ki so iskale Jezusa – kaj iščete živega med mrtvimi?" sporoča poslanec SDS Žan Mahnič.

Da čakajo na poteze Gibanja Svobode, pravijo v SD: "Dogovor je bil, da GS pripravi osnutek koalicijske pogodbe, izhodišče naj bi bila obstoječa koalicijska pogodba, ter idejo, kako naj bi delovala naslednja koalicija – se pravi, ali bo prišlo do reorganizacije oziroma zmanjšanja števila ministrstev. V nadaljevanju pa bo treba doreči seveda tudi protokole delovanja. Osnutek naj bi pripravili čez praznike, tako da čakamo od njih izhodišča. Čakamo tudi predviden termin naslednjih sestankov. Proces je v rokah GS."

Prva kadrovska križanka pa bo torej razrešena v petek. Imena kandidatov za prvega med poslanci bodo, če ne prej, na mizi v sredo na sestanku začasnih vodij poslanskih skupin. Ki ga bo še zadnjič vodila šefica odhajajočega sklica hrama demokracije, ustoličena pred štirimi leti. Urška Klakočar Zupančič, prva predsednica po 14. šefih parlamenta, se v tem tednu sicer poslavlja ne le s položaja, ampak tudi iz parlamenta oziroma, kot je napovedala, politike sploh.