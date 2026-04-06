Slovenija

Bi izvolitev Cigler Kralja za predsednika DZ že pomenila obrise četrte Janševe vlade?

Ljubljana, 06. 04. 2026 19.34 pred 54 minutami 2 min branja 110

Avtor:
Žana Vertačnik Anže Božič
Janez Cigler Kralj

Na strankarskem parketu se začenja teden ključnih odločitev. Potencialni koalicijski partnerji čakajo prvi osnutek koalicijske pogodbe Roberta Goloba, v državnem zboru se bodo prvič sestali začasni šefi novoizvoljenih poslanskih skupin, v petek pa se bo konstiuital nov sklic parlamenta. Med imeni za novega predsednika parlamenta neuradno visoko kotira Janez Cigler Kralj, kandidat trojčka NSi-SLS-Fokus. Bi lahko v primeru njegove izvolitve že govorili o obrisih četrte Janševe vlade?

Petkovo ustanovno sejo državnega zbora, ki jo mora sklicati predsednica republike, bo vodil najstarejši poslanec, 72-letni Franc Križan iz stranke Demokrati.

Po protokolu drugi najbolj prestižni politični položaj v državi pa naj bi se dolgoročno nasmihal Janezu Cigler Kralju. Poslancu NSi - krščanskih demokratov, stranke, ki zavrača sooblikovanje druge vlade Roberta Goloba.

"Janez Cigler Kralj je trenutno naš začasni vodja poslanske skupine. In seveda je kandidat s strani našega trojčka NSi, SLS in Fokusa, kot kandidat za predsednika DZ, na vsak način," pravi predsednik stranke Fokus Marko Lotrič.

V najožjem krogu relativnega zmagovalca volitev medtem zaključujejo pisanje koalicijske pogodbe, ki naj bi jo do srede predstavili potencialnim partnerjem. Svojo politično računico pa imajo tudi na desni. "Ko so hodili k Robertu Golobu na sestavljanje koalicije ... Tistim, ki hodijo k njemu, lahko dam samo to velikonočno sporočilo: ko je angel odvalil kamen od groba in nagovoril žene, ki so iskale Jezusa – kaj iščete živega med mrtvimi?" sporoča poslanec SDS Žan Mahnič.

Da čakajo na poteze Gibanja Svobode, pravijo v SD: "Dogovor je bil, da GS pripravi osnutek koalicijske pogodbe, izhodišče naj bi bila obstoječa koalicijska pogodba, ter idejo, kako naj bi delovala naslednja koalicija – se pravi, ali bo prišlo do reorganizacije oziroma zmanjšanja števila ministrstev. V nadaljevanju pa bo treba doreči seveda tudi protokole delovanja. Osnutek naj bi pripravili čez praznike, tako da čakamo od njih izhodišča. Čakamo tudi predviden termin naslednjih sestankov. Proces je v rokah GS."

Prva kadrovska križanka pa bo torej razrešena v petek. Imena kandidatov za prvega med poslanci bodo, če ne prej, na mizi v sredo na sestanku začasnih vodij poslanskih skupin. Ki ga bo še zadnjič vodila šefica odhajajočega sklica hrama demokracije, ustoličena pred štirimi leti. Urška Klakočar Zupančič, prva predsednica po 14. šefih parlamenta, se v tem tednu sicer poslavlja ne le s položaja, ampak tudi iz parlamenta oziroma, kot je napovedala, politike sploh.

Orban po domnevnem poskusu sabotaže obiskal plinovod Turški tok

'Grob ni prostor smrti, pač pa prostor upanja'

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
06. 04. 2026 20.27
Še en rovtarski mešalec megle. Upam, da to ne bo šlo skozi.
Odgovori
-1
0 1
Christi Miles
06. 04. 2026 20.26
Kaj čudežni deček, energetski guru ne more sestaviti vlade? Na, ta je pa dobra.
Odgovori
+2
4 2
Kod.
06. 04. 2026 20.28
So ga ustavili v Hormuški ožini,zahtevajo drugega kapetana za prečkanje barke 😁
Odgovori
0 0
Uporabnik-1442225
06. 04. 2026 20.25
Joj ta kekec nakladaški
Odgovori
+0
1 1
jank
06. 04. 2026 20.24
Absolutno napačno bi bilo, da bi se Golob ukvarjal s sestavljanjem vlade z Logarjem in premaknjenim Stevanovićem. Logar, Janševa lutka bi, po volji gospodarja, uničeval vlado in predčasne volitve bi vsak dan visele v zraku in do njih bi zagotovo prišlo pred iztekom leta dni. Na teh volitvah bi Janša lahko zelo (pre)močno zmagal. O neuravnovešenem Stevanoviću pa ni vredno zgubljati besed. Naj kar guši Janšo! V krizi bodo napovedani hajduški ukrepi nižanja davkov in s tem primanjkljaja v proračunu privedli do velikih napetostih in nezadovoljstva v državi in to bo pomenilo padec vlade in predčasne volitve, na katerih se bo lahko leva sredina približala rezultatu iz leta 2022. Vsi na levi moramo podpreti formiranje Janševe vlade. Ne pozabimo, še vedno je Janšo uničil Janša!
Odgovori
-1
2 3
Timpesek
06. 04. 2026 20.24
Imam jasno mnenje: izbral sem konservativno možnost SDS. V trenutnih razmerah ne želim biti del vlade, ker verjamem, da bo prišlo do gospodarskega zloma – in ta bo hud. Nočem, da se pri tem znajdemo v navzkrižnem ognju. Menim, da se ekonomske realnosti ne da politično prikriti ali odpraviti. To je tudi osnovna ideja avstrijske ekonomske šole: če je sistem umetno izkrivljen – na primer zaradi previsoke porabe ali napačnih spodbud – se mora prej ali slej popraviti. Ta popravek pogosto pride v obliki krize. Verjetno bodo potrebni strogi ukrepi in najbrž tudi pomoč EU (na primer v obliki »trojke«). Ko do tega pride, se fokus običajno preusmeri na odhodkovno stran. Po mojem mnenju bi se morali tega lotiti že zdavnaj, saj država dolgoročno ne more porabljati več, kot ustvari. Sam živim od svoje plače in to mi uspeva, ker imam svoje izdatke pod nadzorom. Prihodki so omejeni. Če zvišujemo plače brez povečanja produktivnosti, to ne prinese večje blaginje, ampak inflacijo. Podjetja višje stroške prenesejo v cene, zato na koncu nimamo realno nič več. Zato menim – tudi če te vlade ne podpiram –, da bi morala vladati. Morda se mora situacija najprej občutno poslabšati, da bomo vsi razumeli, da moramo najprej ustvarjati, če želimo ohraniti socialni sistem. Krize imajo včasih tudi funkcijo, da popravijo napačne odločitve iz preteklosti. Tudi pri pokojninskem sistemu vidim problem. Ljudje so dolga leta vplačevali, vendar ta denar ni bil prihranjen za njihovo prihodnost, ampak je bil takoj porabljen za prejšnje upokojence. Sistem temelji na stalnem prilivu novih vplačnikov. Sam sem star skoraj 50 let in razumem, da denarja, ki sem ga vplačal, verjetno ne bom dobil nazaj, ker je bil že porabljen. Prepričan sem, da lahko sistem deluje le, če temelji na realnem ustvarjanju vrednosti. Če politika to ignorira – z dolgovi, prerazporejanjem ali umetnim zviševanjem plač – to dolgoročno vodi v krizo, inflacijo in nujne prilagoditve.
Odgovori
+1
1 0
lokson
06. 04. 2026 20.27
V piko.
Odgovori
0 0
krjola
06. 04. 2026 20.24
Ziegler Kralj je zelo soliden politik...
Odgovori
-1
0 1
krjola
06. 04. 2026 20.23
Janša mora postat mandatar, pa delite kar čte...
Odgovori
+1
3 2
Buča hokaido
06. 04. 2026 20.25
In kaj ti bo potem boljše?
Odgovori
+1
1 0
Vzorčen primer
06. 04. 2026 20.22
V kakšni fazi pa je kaj dolgotrajna oskrba? Deluje, napreduje ali je vse skupaj v zatonu?
Odgovori
+5
7 2
Veščec
06. 04. 2026 20.23
brez dnarja,ni muske,pa to
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
06. 04. 2026 20.21
Ojoj sam tega zopeneža ne!
Odgovori
+2
7 5
Buča hokaido
06. 04. 2026 20.27
Jezna, tudi če bo izvoljen, be bo znal te funkcije voditi. Pojma nima.
Odgovori
0 0
supergigi
06. 04. 2026 20.20
Osebno Ciglerja ne maram in ga nikoli ne bi volil, ker je preveč konzervativen, je pa vse bolje kot Klakočarjeva in Golob.
Odgovori
+3
9 6
berger 2
06. 04. 2026 20.20
Pred sestavo vlade bi moral biti klep novega Parlamenta, da se razčistiti, kaj je z trditvijo Vukovićeve, da " Alenka krade " Dokler to ni znano, ali je res ali ne, leži na celi vladi sum, da je koruptivna. Kako bi se Golob pogovarjal o " boju proti korupciji" če vodi koruptivno vlado
Odgovori
+6
9 3
Ljudje in zemlja
06. 04. 2026 20.18
Sam sem ga volil sem zadovoljen.
Odgovori
+0
9 9
06. 04. 2026 20.18
Iz baje sigurnih govoric se oblikuje JJ vlada. Pa nisem za njega,.. je baje ex Sdsovec to izjavil
Odgovori
+0
1 1
Vselepo
06. 04. 2026 20.17
Ne razumem podpornika Goloba, častno funkcijo župana je place dvignil v nebo, pa ce je to normalno.....
Odgovori
+2
4 2
3122024
06. 04. 2026 20.16
najbolj naj gresta jj in golob skupaj in to je to..
Odgovori
-4
3 7
IQ152
06. 04. 2026 20.15
Neumnost. Ta bo zasluženo dobil takrat, ko se bo s tega sveta poslovil. Prej naj pa skromno živi in kot večina naroda naj trpi. Tako bo pravici zadoščeno in morda mu bo pri zadnji sodbi še kaj oproščeno.
Odgovori
-1
3 4
Vselepo
06. 04. 2026 20.15
Golob je kriminalcem -10%, naj se nic ne bojijo bo vse uredil .........
Odgovori
+8
11 3
Bozjidar
06. 04. 2026 20.15
Če se oa res to zgodi,pa adijo Slovenija,dobrodosli v lopovski kleromafiji
Odgovori
-2
10 12
LeviTUMOR
06. 04. 2026 20.19
Tocno to mamo zdaj ja.
Odgovori
+5
8 3
nemski_ovcar
06. 04. 2026 20.15
Zdaj ko je kriza naj kar pametni Golob vse reši...saj se je hvalil kako se je vse dogovoril v severni afriki
Odgovori
+9
12 3
bibaleze
Portal
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
