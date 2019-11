Bi lahko bil postopek zoper Jankovića povezan s pravnomočnostjo nadzora nad premoženjem?

Kljub temu da bo verjetno moral plačati več kot 355.000 evrov dodatnega davka, se ljubljanski župan Zoran Janković že četrti dan skriva pred javnostjo. Po tem ko je v petek postalo jasno, da so mu dacarji zaplombirali kar osem zemljišč - sedem na ljubljanskem Rudniku in eno v občini Bovec - da bi se država poplačala in mu s tem preprečila prepis parcel na družinske člane ... ostaja nejasno, zakaj natančno ga Furs preganja. Bi lahko bil postopek povezan z nedavno pravnomočnostjo nadzora nad njegovim premoženjem, kjer so v protikorupcijski komisiji ugotovili, da je precej več trošil, kot zaslužil?