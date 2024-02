Mladi na družbenih omrežjih preživijo pol dneva. Je rešitev prepoved?

Na Floridi želijo z zakonom doseči, da so družbena omrežja do 16. leta prepovedana, češ da so zasnovana tako, da spreminjajo način razmišljanja in učenja otrok, pa tudi njihovo vedenje in odnose z vrstniki. Najstniki pripovedujejo, da na družbenih omrežjih preživijo tudi skoraj pol dneva, strokovnjaki pa opozarjajo, da dlje, kot so na družbenih omrežjih, bolj to vpliva na njihovo samopodobo. A takšen zakon bi bil v Sloveniji težko sprejet, sploh brez dolgoletne in široke razprave. Pa je prepoved res rešitev? Ni ravno tisto, kar je prepovedano, za najstnike najslajše?