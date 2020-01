Bi lahko močan vulkanski izbruh upočasnil globalno segrevanje?

Zgodovinski podatki kažejo, da se vsake toliko časa temperatura na Zemlji za nekaj let občutno zniža in se kasneje postopno vrne na predhodno raven. Za nekatera hladna območja so krivi močni vulkanski izbruhi, ki visoko v ozračje izvržejo velike količine pepela in različnih plinov. Vulkanski material začasno zmanjša moč sonca, posledica tega je nižja temperatura na površju našega planeta.

Temperatura na Zemlji hitro narašča, leto 2019 je bilo globalno gledano drugo najtoplejše po letu 1880, odkar imamo bolj zanesljive meritve, najtoplejše ostaja leto 2016. Glavni razlog za globalno segrevanje je povišana koncentracija ogljikovega dioksida. Ogljikov dioksid je toplogredni plin, kar pomeni, da toploti preprečuje uhajanje iz ozračja na Zemlji. Segrevanje planeta je bilo v zadnjih stotih letih že nekajkrat prekinjeno zaradi močnega vulkanskega izbruha, nazadnje leta 1991.

Ob močnejšem vulkanskem izbruhu vulkanski pepel in plini dosežejo stratosfero. FOTO: POP TV

Večji vulkanski izbruhi so dovolj siloviti, da vulkanski material doseže stratosfero, ki se nahaja nekje od 15 kilometrov do 50 kilometrov nad tlemi. Spodnja plast ozračja se imenuje troposfera, v njej temperatura v povprečju z višino pada, nad njo se nahaja stratosfera, v kateri temperatura z višino narašča. Razmere so tukaj zelo stabilne, saj gre za podobno situacijo kot pri temperaturnem obratu, kjer je spodaj hladneje, zgoraj pa se zadržuje toplejši zrak. Vulkanski delci in plini se na ta način ujamejo v stratosferi, močni vetrovi jih v nekaj dneh raznesejo nad celotno Zemljo, tukaj lahko ostanejo celo nekaj let.

Žveplov dioksid skupaj z vodo tvori aerosole, ki zelo učinkovito odbijajo kratkovalovno sončno sevanje. FOTO: POP TV

Vulkanski material tvori nekakšen oblak, ki zmanjša direktno sončno sevanje. Ker pride manj energije do tal, se zaradi tega zniža predvsem temperatura zraka tik nad površjem. Na padec globalne temperature ima največji vpliv žveplov dioksid, ki skupaj skupaj z vodo tvori žveplove aerosole. Ti delci zelo učinkovito odbijajo in razpršujejo sončne žarke, na dolgovalovno sevanje, ki prihaja od površja navzgor, pa nimajo velikega vpliva. Žveplovi aerosoli so hkrati tudi zelo dolgoživi, v stratosferi se lahko zadržijo tudi tri leta.

Zadnji močnejši vulkanski izbruh, ki je vplival na začasni padec globalne temperature, se je zgodil leta 1991 na Filipinih. FOTO: POP TV

Izbruh vulkana Pinatubo ohladil ozračje Zadnji močnejši izbruh, ki je pomembno vplival na globalno temperaturo, se je zgodil junija leta 1991 na Filipinih. Vulkan Pinatubo je začel bruhati 12. junija, tri dni kasneje pa je celo eksplodiral. Na zemeljsko površje in v ozračje je izvrgel pet kubičnih kilometrov materiala, od tega je izjemnih 20 milijonov ton žveplovega dioksida končalo v stratosferi. Povprečna temperatura na Zemlji se je za dve leti znižala za okoli pol stopinje, kar je globalno gledano veliko.

V obdobju Male ledene dobe so v Londonu organizirali Ledene sejme na reki Temzi. FOTO: POP TV