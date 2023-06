Bi lahko morebitna rošada v Levici: Mesec-Kordiš prinesla menjave v vladi?

"Vse stvari od tu naprej bomo vodili, kot je bilo to najavljeno, skozi in na način političnega dogovora," je dejal Kordiš.

Kaj pomeni, da je največ glasov dobil aktivistični poslanec Miha Kordiš ? In da je dosedanji voditelj Mesec dosegel šele četrti rezultat? Prehiteli sta ga tudi ministrica Asta Vrečko in poslanka Nataša Sukič . Pri čemer se zmagovalec kongresa še noče izjasniti, ali bo prevzel politično odgovornost in se potegoval za novega voditelja Levice.

Tako pa dogajanje v najbolj levi stranki ocenjuje tisti del socialnih partnerjev, ki se z njimi običajno najdejo na nasprotnem interesnem bregu. "Gospod Mesec je do zdajle korektno sodeloval. In tudi očitki, da se bolj premakne proti sredini kot pa proti levici, jaz mislim, da je to čista realnost. Zelo nevarno bi bilo, če bi gospod Kordiš prevzel na primer vodenje Levice, ki je ekstremno levičarsko usmerjen. Menim, da bi to bilo vsekakor ena negativna točka za koalicijo," je dogajanje komentiral predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš.

Miha Kordiš je sicer nedvomno pokazal politično moč znotraj Levice. Širše pa so na nedavnih predsedniških volitvah zanj sicer glasovali manj kot 3 odstotki volivcev.