Bi se lahko zapletlo z imenovanjem novega predsednika KPK?

Predsednik republike Borut Pahor bi lahko novega predsednika KPK imenoval najpozneje 19. februarja, razen če postopka ne bo zapletlo sprejemanje novele zakona o preprečevanju korupcije. V uradu predsednika so zato pravosodno ministrstvo že pozvali, naj v noveli jasno določi, kaj se zgodi s postopkom, če bo novela sprejeta, preden bo zaključen.

Predsednik republike Borut Pahor bo namreč danes v uradnem listu objavil javni razpis za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), še pred tem pa so v njegovem uradu na novinarski konferenci predstavili podrobnosti. Kot je povedala generalna sekretarka v uradu predsednika republike Nataša Kovač, bo treba kandidature za predsednika KPK oddati do 13. decembra do 16. ure. Nato se bo najpozneje do 20. decembra sestala izbirna komisija (Pahor je danes vse institucije, ki imenujejo svoje člane v komisijo, že pozval, naj to naredijo v 30 dneh) in preverila, ali kandidature izpolnjujejo zakonske pogoje.

FOTO: Aljoša Kravanja

Novi predsednik se bo pred imenovanjem predstavil javnosti Najpozneje do 20. januarja bo komisija predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, za katere meni, da so primerni za predlagano funkcijo, ta pa mora nato 30 dneh imenovati novega predsednika KPK. Po navedbah Kovačeve naj bi se to zgodilo do 19. februarja. Pri tem lahko Pahor imenuje samo kandidata s seznama, lahko pa se tudi odloči, da ne imenuje nikogar in postopek ponovi.

Aktualni predsednik KPK Boris Štefanec ob letošnji predstavitvi poročila komisije za lani o morebitni kandidaturi še ni bil odločen.

Še pred imenovanjem se bo novi predsednik KPK predstavil javnosti. "Predsednik republike namreč ocenjuje, da je to izjemno pomemben element zaupanja javnosti v postopke in hkrati preglednosti samih postopkov," pravi Kovačeva. Pri določanju časovnice imenovanja novega predsednika KPK so v Pahorjevem uradu upoštevali, da celoten postopek traja okoli tri mesece, zato pričakujejo, da bo do imenovanja prišlo pravočasno. Če se to kljub temu ne bo zgodilo, bo po besedah vodje splošnega sektorja v uradu predsednika republike Nataše Brenk komisijo do imenovanja novega predsednika še naprej vodilBoris Štefanec.

FOTO: POP TV