Bi lahko NSi našla formulo, kako razširiti desnosredinsko volilno telo?

Po neuspešnem trgovanju SDS in NSi s podpisi pod interpelacijo kulturne ministrice Aste Vrečko in interpelacijo o delu celotne vlade med strankama še naprej vre. Da je konflikt med njima stalnica, ki ga spremljamo zadnjih deset let, ugotavlja komentator Luka Lisjak Gabrijelčič. A kaj je v ozadju prerivanja med njimi? In kdo lahko prekine ta začarani krog? Oglašajo se tudi nekateri gospodarstveniki, ki jih vlada Roberta Goloba doslej ni prepričala in na desnosredinskem delu političnega prizorišča vidijo prostor za nove projekte.