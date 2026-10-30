Bi lahko šlo pri prodaji zemljišča tudi za oškodovanje občinskega premoženja?

Afera kranjsko zemljišče po našem razkritju posnetkov – bi lahko šlo tudi za oškodovanje občinskega premoženja? Kakšna je vloga bosanskega poslovneža, ki se omenja še v poslih v Ljubljani in Kopru? Ter kako nameravajo pravoslavno cerkev zgraditi v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer je zemljišče zanjo, tako kot v Kopru, zagotovil bosansko-hercegovski poslovnež Mladen Milanović – Kaja , ki je tudi v središču razkritih pogovorov med Matjažem Rakovcem in Zoranom Stevanovićem ? Govorili smo tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem .

Prodaja zemljišča, sprememba namembnosti in gradnja pravoslavne cerkve – tako je SD-jev župan Matjaž Rakovec prejšnji teden predvidel potek postopkov na tem območju.

"Glede na to, da bomo verjetno – Zoran, ane – naredili eno koalicijo. Jaz mislim, da ne bi bilo problema, da bi to zelo hitro – tam februarja ali marca – to zadevo lahko že dali na dražbo. Potem se pa začne postopek spreminjanja namembnosti, to se pravi iz ZK-ja, kot je zdaj, ciljna sprememba v možnost postavljanja sakralnega objekta," je dejal.

Danes pa Rakovec pravi, da namembnosti zemljišča ni treba spreminjati, ker da je že zdaj predvideno za pokopališče in opravljanje verskih obredov. Da pa je treba izvesti ciljno spremembo občinskega prostorskega načrta.

Arhitekt Matevž Čelik Vidmar pa za Večer opozarja: "Napovedati izid (celo z navezavo na koalicijo po volitvah) in 'ciljno spremembo' za znanega kupca pomeni prostorski akt po meri posameznika. To je najmanj v nasprotju z načelom enake obravnave in preglednosti, vsekakor pa v nasprotju z vlogo prostorskega načrtovanja kot strokovnega postopka, ki je namenjen presoji javne koristi."

Če bi zemljišče res prodajali na način, kot sta ga na dogodku opisala Rakovec in Stevanović, pa bi govorili tudi o – dodaja Čelih – negospodarnem ravnanju z občinskim denarjem.

"Če se zemljišče proda pod zdaj predpisano rabo, bo cenilna vrednost po vsej verjetnosti nižja, po spremembi rabe za namen gradnje cerkve bi bila najbrž bistveno višja. Razlika vrednosti, ki bi nastala s spremembo rabe v prostorskem aktu, bi tako pripadla kupcu (v obliki neupravičenega popusta)," opozarja.

"V tem primeru se vrednost poveča, lahko tudi za petdesetkrat," je v sredo v oddaji 24UR ZVEČER dejal prvi direktor Urada za preprečevanje korupcije Boštjan Penko. "Torej, sedaj se dogovarjajo o prodaji nekega zemljišča, ki bo kasneje veliko več vredno. Kakšne bodo iz tega naslova koristi, kdo bo imel od tega, kakšne bodo morebiti povratne usluge?"

Kaj pa je donator zahteval v zameno? Da sploh nikoli nista govorila o tej temi, zatrjuje Stevanović. Četudi je na srečanju govoril drugače: "Žal mi je, da ga danes ni tukaj. Midva sva se danes še dvakrat slišala."

V kontakt z Mladenom Milanovićem pa že tretji dan poskušamo stopiti tudi mi. A neuspešno – na naše klice, sporočila in na elektronsko pošto ne odgovarja.

Spomladi so sicer srbski portali poročali, da se Milanović zavzema tudi za gradnjo nove pravoslavne cerkve v Ljubljani. A tam naj bi, kot so poročali, pravoslavni skupnosti podaril del svojega zemljišča.

Kje je ta postopek, kaj se dogaja, kako daleč je? "Trenutno nič. On sicer ima zemljišče na Litijski cesti, kjer je dovoljena stanovanjska gradnja. Del tega zemljišča, če se bo odločil predlagati spremembo, bomo resno obravnavali. Zaenkrat niso prišli, želja je izražena. Niti ne vem, koliko zemljišča rabijo, na kaj bi gradili, ampak postopek teče. Če se bo odločil svojo zemljo podariti, ki je zazidljiva, bomo to resno obravnavali," pravi ljubljanski župan Janković.

Da bo tudi Mestna občina Kranj ravnala v skladu z zakonodajo, pa še dodaja Rakovec. Strankarski šef Matjaž Han mu je sicer – kot je povedal Rakovec – po objavi posnetkov izrekel podporo, kar naj bi nekatere v SD zelo presenetilo.