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Bi lahko šlo pri prodaji zemljišča tudi za oškodovanje občinskega premoženja?

Kranj, 30. 10. 2026 19.45 pred 1 uro 3 min branja 65

Avtor:
Kaja Kobetič
Zoran Stevanović - zemljišče v Kranju

Bi lahko šlo pri prodaji zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, o čemer sta se na posnetku, ki smo ga razkrili v naši oddaji, pogovarjala kranjski župan Rakovec in predsednik Državnega zbora Stevanović, tudi za oškodovanje občinskega premoženja? S spremembo namembnosti, o čemer na posnetku govori Rakovec, bi namreč vrednost zemljišča narasla. In kako kranjski župan to pojasnjuje danes?

Afera kranjsko zemljišče po našem razkritju posnetkov – bi lahko šlo tudi za oškodovanje občinskega premoženja? Kakšna je vloga bosanskega poslovneža, ki se omenja še v poslih v Ljubljani in Kopru? Ter kako nameravajo pravoslavno cerkev zgraditi v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer je zemljišče zanjo, tako kot v Kopru, zagotovil bosansko-hercegovski poslovnež Mladen Milanović – Kaja, ki je tudi v središču razkritih pogovorov med Matjažem Rakovcem in Zoranom Stevanovićem? Govorili smo tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Prodaja zemljišča, sprememba namembnosti in gradnja pravoslavne cerkve – tako je SD-jev župan Matjaž Rakovec prejšnji teden predvidel potek postopkov na tem območju.

"Glede na to, da bomo verjetno – Zoran, ane – naredili eno koalicijo. Jaz mislim, da ne bi bilo problema, da bi to zelo hitro – tam februarja ali marca – to zadevo lahko že dali na dražbo. Potem se pa začne postopek spreminjanja namembnosti, to se pravi iz ZK-ja, kot je zdaj, ciljna sprememba v možnost postavljanja sakralnega objekta," je dejal.

Danes pa Rakovec pravi, da namembnosti zemljišča ni treba spreminjati, ker da je že zdaj predvideno za pokopališče in opravljanje verskih obredov. Da pa je treba izvesti ciljno spremembo občinskega prostorskega načrta.

Arhitekt Matevž Čelik Vidmar pa za Večer opozarja: "Napovedati izid (celo z navezavo na koalicijo po volitvah) in 'ciljno spremembo' za znanega kupca pomeni prostorski akt po meri posameznika. To je najmanj v nasprotju z načelom enake obravnave in preglednosti, vsekakor pa v nasprotju z vlogo prostorskega načrtovanja kot strokovnega postopka, ki je namenjen presoji javne koristi."

Če bi zemljišče res prodajali na način, kot sta ga na dogodku opisala Rakovec in Stevanović, pa bi govorili tudi o – dodaja Čelih – negospodarnem ravnanju z občinskim denarjem.

"Če se zemljišče proda pod zdaj predpisano rabo, bo cenilna vrednost po vsej verjetnosti nižja, po spremembi rabe za namen gradnje cerkve bi bila najbrž bistveno višja. Razlika vrednosti, ki bi nastala s spremembo rabe v prostorskem aktu, bi tako pripadla kupcu (v obliki neupravičenega popusta)," opozarja.

"V tem primeru se vrednost poveča, lahko tudi za petdesetkrat," je v sredo v oddaji 24UR ZVEČER dejal prvi direktor Urada za preprečevanje korupcije Boštjan Penko. "Torej, sedaj se dogovarjajo o prodaji nekega zemljišča, ki bo kasneje veliko več vredno. Kakšne bodo iz tega naslova koristi, kdo bo imel od tega, kakšne bodo morebiti povratne usluge?"

Kaj pa je donator zahteval v zameno? Da sploh nikoli nista govorila o tej temi, zatrjuje Stevanović. Četudi je na srečanju govoril drugače: "Žal mi je, da ga danes ni tukaj. Midva sva se danes še dvakrat slišala."

V kontakt z Mladenom Milanovićem pa že tretji dan poskušamo stopiti tudi mi. A neuspešno – na naše klice, sporočila in na elektronsko pošto ne odgovarja.

Spomladi so sicer srbski portali poročali, da se Milanović zavzema tudi za gradnjo nove pravoslavne cerkve v Ljubljani. A tam naj bi, kot so poročali, pravoslavni skupnosti podaril del svojega zemljišča.

Kje je ta postopek, kaj se dogaja, kako daleč je? "Trenutno nič. On sicer ima zemljišče na Litijski cesti, kjer je dovoljena stanovanjska gradnja. Del tega zemljišča, če se bo odločil predlagati spremembo, bomo resno obravnavali. Zaenkrat niso prišli, želja je izražena. Niti ne vem, koliko zemljišča rabijo, na kaj bi gradili, ampak postopek teče. Če se bo odločil svojo zemljo podariti, ki je zazidljiva, bomo to resno obravnavali," pravi ljubljanski župan Janković.

Da bo tudi Mestna občina Kranj ravnala v skladu z zakonodajo, pa še dodaja Rakovec. Strankarski šef Matjaž Han mu je sicer – kot je povedal Rakovec – po objavi posnetkov izrekel podporo, kar naj bi nekatere v SD zelo presenetilo.

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Zoran Stevanović Matjaž Rakovec zemljišče Kranj pravoslavna cerkev

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KOMENTARJI65

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zurc
30. 10. 2026 21.10
ko je ajanovič hojnikova prekanalizirala 10 miljonov že poranega denarja iz davkov nekim nevladnikom ste zadovljni z kaznijo 400 eur ,evo pobot pravite!ko je pa v tem primeru denar od privat investitorja (nič iz proračuna davkoplačevalcev ) pa zahtevate linčanje zapor
Odgovori
+3
3 0
fljfo
30. 10. 2026 21.09
Eee Stevo...amatersko...uči se od rojaka iz Ljubljane
Odgovori
+2
2 0
pope p
30. 10. 2026 21.08
seveda je oškodovanje občinskega premoženja.. po temu poslu bi še potem občina morala kupiti od nekoga zemljo za pokopališče..
Odgovori
+4
4 0
mbtukaj
30. 10. 2026 21.06
Obrezani je kaj komentiro.?
Odgovori
+3
3 0
biggie33
30. 10. 2026 21.06
Zakonodaja jasno določa, da lahko župan postopek prodaje ustavi vse do podpisa pogodbe, in to brez posebnega utemeljevanja razlogov. O kakršnem koli oškodovanju je v tej fazi povsem preuranjeno govoriti, saj dražba sploh še ni bila razpisana, prav tako pa ni znano, po kakšni ceni naj bi se zemljišče prodajalo. Počakali bi vsaj do objave dražbe in takrat imeli v rokah konkretne informacije, na podlagi katerih bi lahko oblikovali argumentirano kritiko. To, kar počnete zdaj, pa je podn od podna, politično obračunavanje brez dejanske vsebine. Še precej bolj zanimivo vprašanje pa je, kdo vam posreduje te posnetke pridobljene z nedovoljenim snemanjem. Pri aferi Black Cube vas je namreč takšen način pridobivanja posnetkov izjemno motil. Ali zdaj veljajo drugačna merila? Kar je bilo takrat nesprejemljivo, je danes nenadoma povsem sprejemljivo? Šalabajzerji!
Odgovori
+0
1 1
Ronja razbojniška h?i
30. 10. 2026 21.11
Biggie, SDS Kletar, Bot, Trol nižjega ranga.
Odgovori
-1
0 1
Castrum
30. 10. 2026 21.05
Par tednov je do občinskih volitev. ...sam povem....da boste malo širše razmišljali.
Odgovori
+3
3 0
fljfo
30. 10. 2026 21.05
Desni in levi kletarji se pa kregajo, čigav je manjši lopov...razumi, kdor more
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+1
2 1
Artechh
30. 10. 2026 21.03
konec dneva je glvni krivec tu Rakovec, on je odobril prodajo in on drzi roko nad prostorskim nacrom
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+1
1 0
JOKS klub
30. 10. 2026 21.01
Neka neka. Podpiram. Mi je pa čudno, da desničarji podpirate vse to, glede na to da je Stavanović pač na ić. Ali mi lahko kdo od vas desnih to razloži. Hvala
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+2
2 0
smesni_ste
30. 10. 2026 21.01
Je možno, da se o tej zadevi piše cele dneve že 3 dni in se je vsem vseeeno kdo je to snemal (kar je prav), ko so pa bili predvolilni prisluhi pa sploh ni bilo člankov o korupciji, samo o snemalcu?
Odgovori
+0
1 1
Slovenec007
30. 10. 2026 20.57
Rakovec totalen izdajalec slovenskega naroda...v Kraju so slovenci postala zapostavljena in ustrahovana manjšina....sramota.
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+6
6 0
ho?emVšolo
30. 10. 2026 21.01
Grozljivo je dejstvo, da mu stranka Socialni demokrati držijo štango.
Odgovori
+2
2 0
Castrum
30. 10. 2026 20.56
99% tistih ki se imajo za levičarje, tu v komentarjih zahtevajo odstop Stevanovića, hkrati pa niti z besedico ne omenjajo župana Rakovca, kateri je ključen in najbolj pomemben v tem "poslu". Po mojem so to klasični plačanci ...
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+2
6 4
poper00
30. 10. 2026 21.00
Če je Rakovec kriv adijo in isto s Stevotom.Če bi se jaz torej prijavil na licitaciji mi zemlje ne bi dali ampak bi stvar zaustavili.Seveda je to oškodovanje občine in sta oba kriva.Edina razlika je ,da se Stevotu to vse zdi normalno in je zato bil že 5 krat obsojen .Je navaden majhen žepar,kateremu je politkomisar pripravljen igrati rektalnegaalpinista za oblast.
Odgovori
+2
2 0
Castrum
30. 10. 2026 21.04
Popper, za občinsko dogajanje je odgovoren župan. Pika!. Saj razumeš, ne?
Odgovori
-1
0 1
GaraS
30. 10. 2026 20.55
Ali bodo gradnji nasprotovale SDS,SNS,SLS kot pri džamiji? Ali bo od teh strank podan kakšen pomislek glede gradnje zaradi "neprimernosti arhitekture,prostorske umestitve, varnostna in ideološka tveganja, političnega vpliva, netransparentnosti,problematiziranje vpliva tujega kapitala na slovenski prostor in vprašanje financiranja”.Te besedne zveze najde namreč internet v primeru gradnje džamije od teh strank. Čakam na Jelinčiča, da opozori na “pravoslavizacijo” Slovenije in spreminjanje kulturne podobe Kranja, kot je prej opozarjal na “islamizacijo” Slovenije. Ali se bodo te stranke tako globoko zavzele za referendum kot pri džamiji, pa je Ustavno sodišče odločilo, da bi bil neustaven?
Odgovori
+5
6 1
Beli Brko
30. 10. 2026 20.55
Na nacionalni TV, kjer kot sami pravijo povzemajo Mladino v članku o diskreditacijah, niso niti naslovnico od Mladine dali nekam v članek, ampak le Kristino in Markeša. Se pravi da jim ni treba tega, da se vidi da je Mladina vmešana, ker itak originalni niso, le zdraharji ki se medsebojno izdatno podpirajo - se poznajo in prepisujejo eni od drugih. Vse je itak začela Nika. A razumete kako je sklenjen krog?
Odgovori
-1
2 3
Ronja razbojniška h?i
30. 10. 2026 21.09
Beli Brko, nižje rangirani SDS Kletar, Bot, Trol. Je pa v olajšanje, da zna vsaj pike ustrezno postavljati.
Odgovori
0 0
Arguss
30. 10. 2026 20.48
10% ni problem nje in ostalo.
Odgovori
+2
5 3
rogla
30. 10. 2026 20.48
Stevanović, odidi!
Odgovori
+4
7 3
Arguss
30. 10. 2026 20.49
on sploh v vladi ni brihtnež.
Odgovori
-3
1 4
čevapgpt
30. 10. 2026 20.43
oba v čorko
Odgovori
+7
8 1
AFŽ
30. 10. 2026 20.43
omg, banana republika je še premil izraz za tole , kar se sedaj dogaja
Odgovori
+5
5 0
FrankCostello
30. 10. 2026 20.42
Stevanoviću adijo!
Odgovori
+5
6 1
Arguss
30. 10. 2026 20.41
Če je lahko džamija je lahko tudi pravoslavna cerkev.Konc debate.
Odgovori
-2
5 7
FrankCostello
30. 10. 2026 20.44
Ampak pri džamiji se je parcela kupila po realni vrednosti in ne tako kot tukaj, kjer bi s spremembo namembnosti oškodovali občino!
Odgovori
+1
4 3
dron
30. 10. 2026 20.45
Lol, kdo je pa rekel, da ne sme bit, a res ne razumeš bistva, vprašaj soborca s končano oš, da ti razloži🫡
Odgovori
+0
2 2
Arguss
30. 10. 2026 20.46
Vas je najbolj oškodoval milan klientela,ki si jemljejo pravico, da bodo večno vladali.AMEN.
Odgovori
-1
3 4
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