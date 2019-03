Bi lahko uvedli univerzalni otroški dodatek?

Brezplačni in dostopni vrtci, ne glede na finančno stanje družine. Smo dovolj bogata družba za to? Če imamo milijarde za drugi tir, če gredo milijoni po obvodih v zasebne žepe, če preplačamo Teš 6, avtoceste in še kaj, bi lahko imeli zastonj vrtce in nasploh velik del izobraževanja. A za to je potreben politični konsenz in volja, ki pa je politika še ni izkazala.