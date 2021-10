Bi lahko živeli dlje v objemu dreves?

Ob sprehodu po gozdu se pogled ustavi na drevesih in rastju, čute preplavijo vonjave in zvoki, ki so za to okolje edinstveni. Sprostite se in zadihate, počutite se pomlajene in okrepljene. Ne, to niso zgolj občutki, saj imajo gozdovi dokazano pomemben učinek na fizično in psihično zdravje.

icon-expand Drevesa obranijo sebe in nas Drevesa proizvajajo posebne kemijske učinkovine, imenovane fitoncidi - hlapljiva naravna olja, ki jih uporabljajo za obrambo pred neželenimi škodljivci. S sprehodom po gozdu s fitoncidi pridemo v stik tudi ljudje. Raziskave pod taktirko doktorice Qing Li z Japonske so dokazale, da ti spodbudijo naravno aktivnosti celic ubijalk, pomembnih členov imunskega sistema. Odziv NK-celic je posebno pomemben za uničevanje virusno okuženih celic v začetnih fazah okužbe in rakastih celic. Krajši sprehod po gozdu stimulira njihovo aktivnost tudi za mesec dni. Pomagajte nam ustvariti pravi gozd To jesen lahko skupaj z nami vsi zasadite zdravju pomembna drevesa. Na spletni strani namenite srčno misel ljubljenim v svojem življenju, Triglav Skladi pa bomo v zameno na predelu osiromašenega gozdnega prostora na Uršlji gori posadili mlade avtohtone drevesne sadike. Zasajeno območje bomo poimenovali Gozd srčnosti, lahko ga boste obiskali in si ogledali mlade sadike, ki bodo z leti zrasle v mogočna drevesa. Gozd srčnosti lahko nastane le z vašo pomočjo. Skupaj bomo vložili v prihodnost in okolje, iz katerega vsi črpamo nenadomestljivo energijo in zdravje. Projekt je del širše akcije Pomladimo gozdove 2021 pod okriljem SiDG. icon-link V Gozdu srčnosti nameni drevo ljubljeni osebi. FOTO: Arhiv ponudnika Okolje podpiramo z naložbami Pri Triglav Skladih v prihodnost gledamo s svojimi vlagatelji, ki si želijo vpletenosti v skrb za okolje in trajnost. Zato smo zanje pripravili nove sklade, ki so prilagojeni željam in vrednotam. Triglav Zeleni je prava izbira za vse, ki želite del svojih privarčevanih sredstev investirati v bolj zeleno socialno in družbeno okolje. Gozdovi so nezamenljivi! Tudi z majhno gesto lahko pomagate ohraniti gozdnata območja v naši deželi, zato posadite drevo v Gozdu srčnosti že danes. Naročnik oglasa je Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.