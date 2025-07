Bi moral Dars zaradi zastojev vinjete poceniti?

Vozniki so morali v torek za 30 kilometrov na štajerski avtocesti v razbeljeni pločevini čakati tudi po štiri ure. Dars medtem napoveduje nove zapore na krakih med štajersko avtocesto, severno ljubljansko ter vzhodno obvoznico. Ali bodo držale napovedi Darsa, da so ti termini najmanj obremenjeni in da zato zastojev kljub delu na cesti ni pričakovati? Ali jih lahko kolone presenetijo, kot vsakoletni sneg?