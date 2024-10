Bi moral zaradi muzeja fojb na zagovor italijanski veleposlanik?

Bi se moralo ministrstvo za zunanje zadeve pogovoriti z italijanskim veleposlanikom v Sloveniji? Tako meni koalicijska stranka Levica, ker je italijanski parlament sprejel zakon o ustanovitvi muzeja spomina na žrtve fojb v času med drugo svetovno vojno. Muzej bo stal v Rimu, za njegov zagon je predvidenih osem milijonov evrov. To je muzej revizionizma in, da so fojbe mitologija, še pravijo v Levici. Ministrstvo zadeve ne komentira, neuradno pa naj bi danes na Brdu pri Kranju, kjer bo srečanje slovenskih in italijanskih ministrov, govorili tudi o tej temi.