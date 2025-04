Bi morala biti gorska reševanja plačljiva?

Slap Kozjak na Kobariškem je v petek popoldne tako navdušil skupino španskih študentov, da je 22-letnik v kopalkah zaplaval proti slapu. Visok vodostaj in močan tok sta ga začela odnašati proti skalam, zato je moral izplavati na skalno polico, kjer je vedno bolj prezebel čakal na pomoč. Izidor Koren, vodja intervencije pri PGD Kobarid: "Bil je v skalnati polici in takoj sem videl, da reševanje po skalah ne bo šlo in sem takoj aktiviral še reševalce iz divjih voda." Pri reševanju je poleg gasilcev pomagal domač kajakaš in gorski reševalci iz Tolmina.

Ti so že v nedeljo znova hiteli na pomoč turistom, tokrat pod Krn, kjer so zgodaj popoldne obtičali štirje vietnamski turisti. Opis poti na spletu kot nezahteven, jih je zavedel, da so se na vrh odpravili kondicijsko nepripravljeni, neprimerno oblečeni in obuti. Miljko Lesjak, tajnik GRS Tolmin: "Niso pa pričakovali, da bodo v zgornjem delu, ki je bil skrit v oblakih, prišli na sneg." Pri sestopanju so zgrešili pot in zaradi prezeblosti in izčrpanosti na višini 1900 metrov poklicali na pomoč. Lesjak se spominja: "Ko smo ocenili njihovo stanje, smo ugotovili, da je treba z njimi čim prej v dolino, da ne bo prišlo do še hujše podhladitve. "

Mladi Vietnamci so bili izredno hvaležni za pomoč. Ob takšnih primerih se odpira vprašanje plačljivega reševanja, ki je bilo napovedano lani. Kot so nam pojasnili z uprave za zaščito in reševanje, se še ni uredil del zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zakona o varnosti prostočasnih storitev, ki se bo nanašal na prekrške. Miljko Lesjak, ki že 46 let prostovoljno pomaga kot aktivni gorski reševalec, pa k temu dodaja: "Mi smo tu, da pomagamo, da rešujemo ljudi, ko so v stiski, ne pa zato, da jih obsojamo ali pa pribijemo na sramotilni steber."