Bi morala prebivalce Podravja skrbeti kakovost vode, ki jo pijejo? 

Pri pregledu podzemnih voda na 26 merilnih mestih v Podravju so v štirih vzorcih odkrili preveliko vsebnost atrazina. Gre za herbicid, ki povzroča spolne mutacije, kmetje pa so ga uporabljali za zatiranje plevela. Pristojni mirijo, da količine niso velike in se od leta 2002, ko je bila pri nas uporaba atrazina prepovedana, zmanjšujejo.