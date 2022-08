Bi morali bivši ministri vrniti nadomestila za neizrabljen letni dopust?

Potem ko smo poročali, da so ministri, državni sekretarji in svetovalci prejšnje vlade prejeli visoke odškodnine za neizrabljen letni dopust, so s Pravne mreže za varstvo demokracije sporočili, da je iz objavljenih odločb razvidno, da so utemeljitve v različnih odločbah zelo podobne in bolj ali manj formalnost, prejeti zneski pa zelo visoki. "Menimo, da so odločbe, ki jih je izdala Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, vsaj za izplačila ministrom nezakonite, do takih izplačil pa je prišlo prvič, zato je nujno, da se o pravilnosti oblastnih ravnanj izrečejo neodvisni organi," so zapisali.

Prepričani so, da ni pravne podlage za izplačilo nadomestil, zato pozivajo vlado, naj zoper ministre vloži tožbe na ugotovitev ničnosti sporazuma oz. odločbe za neizrabljen dopust. Računskemu sodišču predlagajo, naj opravi revizijo vseh postopkov izplačila denarnega nadomestila, podali pa so tudi prijavo Uradu RS za nadzor proračuna za uvedbo inšpekcijskega postopka zoper ravnanje Komisije Vlade RS, ki je izdala odločbe o upravičenosti do izplačila nadomestila.