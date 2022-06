Bi morali delodajalci ob vročinskem valu zmanjšati pričakovanja?

Ob preveliki izpostavljenosti toplotno neustreznemu delovnemu okolju je za določeno delovno nalogo potrebnega več časa ali pa mora biti zanjo dodeljenih več delavcev. Prav tako se dela ne more izvajati tako dolgo ali tako intenzivno kot sicer, saj visoke temperature povzročajo večjo nepazljivost in porast delovnih nezgod, opozarjajo sindikati.

V sindikalni organizaciji - KS 90 delodajalce v času, ko temperature presegajo 30 stopinj Celzija, pozivajo k sprejemu ustreznih ukrepov v smeri zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. Kot navajajo, vsaka stopinja nad 25 stopinjami Celzija v delovnem okolju pomeni dvoodstotno izgubo produktivnosti, pri temperaturah nad 27 stopinj Celzija pa se predvsem pri predelovalnih dejavnostih delovna storilnost z vsako stopinjo zmanjša celo za štiri do devet odstotkov.

icon-expand Vročinski val FOTO: Shutterstock

Visoke temperature so še posebej nevarne za delavce, starejše od 50 let, kronične bolnike, delavce s čezmerno telesno težo in delavce, ki opravljajo delo na prostem, opominjajo. Daljše obdobje visokih temperatur lahko povzroči utrujenost, vročinske krče, motnje zavesti, slabost, glavobol, bruhanje, vročinsko izčrpanost in celo vročinsko kap, dodajajo. Razmere posebej kritične v gostinstvu, turizmu, trgovinah in gradbeništvu Po njihovih navedbah so razmere posebej kritične v dejavnosti gostinstva in turizma, ki jo je v času epidemije covida-19 zapustilo več tisoč zaposlenih, zaradi česar je zdaj pritisk na zaposlene, ki so ostali, v smislu količine dela izjemno velik, posebej poleti. Zahtevne so tudi razmere v dejavnosti trgovine, kjer opažajo, da določeni delodajalci pretiravajo s hlajenjem prostorov. V sindikalni organizaciji - KS 90 posebej izpostavljajo dejavnost gradbeništva, kjer se večino dela opravlja na prostem ali v delovnih strojih, ter dejavnost komunale, kjer urejevalci zunanjih površin skrbijo za opravljeno delo ne glede na vremenske vplive.

Klimatske naprave ne smejo pihati direktno v delavce Posebej omenjajo tudi dela v pisarniških prostorih in proizvodnih halah, kjer pogosto opažajo, da se temperaturo in vlažnost zraka regulira izključno s pomočjo klimatske naprave, "namesto da bi se vsaj dvakrat na dan odprlo okna in dovolilo, da se notranji in zunanji zrak zamenjata oziroma vsaj premešata", ter da so klimatske naprave postavljene tako, da so delavci izpostavljeni neposrednemu zračnemu toku, "kar je v nasprotju z delovno zakonodajo". Delovna zakonodaja oz. pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih sicer določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Izjema so le t. i. vroči delovni prostori. Predlogi: zmanjšanje intenzivnosti dela, več odmorov, ponudba svežih napitkov ... V sindikalni organizaciji - KS 90 zato delodajalcem predlagajo, da v času izjemno visokih temperatur uvedejo nekatere ukrepe: zmanjšanje intenzivnosti dela, prilagoditev delovnega časa, skrajšanje delovnega časa, uvedba več odmorov, uvedba prijaznejše tehnologije, ponudba osvežilnih napitkov, prezračevanje prostorov, ustrezna varovalna oprema. Ob tem se zavzemajo za sprejetje normativov o najvišji možni zunanji temperaturi zraka za delavce, ki delo opravljajo na prostem, pa tudi okrepitev inšpekcijskih nadzorov v zvezi z zagotavljanjem varnega in zdravega delovnega okolja, še posebej v poletnih mesecih.