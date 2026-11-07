Bi morali omejiti cene hrane in pijače na prazničnih stojnicah?

Lani je ena od obiskovalk adventnega sejma v Splitu dejala: "Če bi tu preživela dve ali tri ure, kupila recimo dvoje fritule, morda dve kuhani vini in dve vstopnici za drsanje, bi to naneslo skoraj 100 evrov."

Po številnih pritožbah zaradi visokih cen bodo letos te, kot kaže, bolj znosne. Denimo v Splitu, Poreču in Pulju, kjer so občine omejile zgornje meje nekaterih izbranih izdelkov.

V vseh treh mestih bodo obiskovalci za kuhano vino odšteli največ tri evre, za pol litra vode ali čaj pa največ dva evra. Največ dva evra pa bodo v Poreču stale tudi žgane pijače.

Cene hrane se bodo med temi tremi mesti malo bolj razlikovale. V Splitu bodo obiskovalci za porcijo klobas ali hot dog odšteli največ tri evre, za porcijo fritul pa največ štiri evre. V Pulju in Poreču bosta hot dog in hamburger stala največ pet evrov, porcija fritul pa največ tri.

Bi si želeli takšnega ukrepa tudi pri nas? Mimoidoči odgovarjajo – seveda, kdo si ga pa ne bi?

V Turizmu Ljubljana, kjer so odgovorni za organizacijo sejma, o takšnem ukrepu ne razmišljajo. "Cena se določa na trgu, tako da ne, zaenkrat o tem ne razmišljamo," pravijo.

Podobno tudi v Kopru. Helena Brec Loredan, direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, pravi: "To je njihova individualna odločitev, moram pa povedati, da izkušnje preteklih let kažejo na to, da so cene primerljive s cenami ostalih okoliških lokalov v Kopru."

V Kopru so lani obiskovalci za kuhano vino sicer v povprečju odšteli dobre tri evre, okoli 50 centov več pa obiskovalci v Ljubljani.