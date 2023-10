Bi morali uporabo telefonov v šolah prepovedati?

Nedavno smo poročali o tem, da bi na Hrvaškem več kot 85 odstotkov osnovnošolskih učiteljev podprlo prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah. Poleg tega glede na raziskavo Instituta za družbene raziskave v Zagrebu prepoved podpira tudi približno polovica učencev petih razredov in tretjina učencev sedmih razredov. Nekatere hrvaške šole so uporabo mobilnih telefonov že prepovedale.

Podobno tudi Marko Puschner iz Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si razlaga, da so družbena omrežja, pa tudi nekatere druge aplikacije, namenoma zasnovane tako, da vzbujajo pozornost in pri uporabnikih ustvarjajo željo po uporabi. "Namensko imajo vključene elemente, ki povzročajo zasvojenost," pravi in podobno kot Omulec razlaga, da se pogosto pojavlja problem t. i. strahu pred zamujanjem (FOMO), ko mladi stalno pogledujejo na telefon v strahu, da bodo zamudili kakšno sporočilo ali objavo. "To ima močan negativen vpliv na koncentracijo. Zato imamo danes kopico najstnikov, ki niso zmožni 30 minut zdržema skoncentrirano slediti pouku, brati knjigo ipd.," pravi.

Že v prostem času veliko otrok prekomerno uporablja telefone in druge naprave, številni pa telefone nosijo tudi v šolo. Predvsem v srednjih šolah skoraj ni najstnika brez telefona. "Zdi se, da tega pač več ne moremo preprečiti. Moramo jih samo naučiti in opozarjati, kaj je varna uporaba, saj v bistvu druge moči učitelj nima. Tako so nekateri učitelji z novodobno tehniko začeli sodelovati, se pravi preko aplikacij pripravljajo kvize ali drugo učno gradivo vključujejo v poučevanje preko telefona. S tem jih nekako spodbujajo k temu, da telefon uporabljajo funkcionalno, kar je za občasno rabo dobrodošlo," pravi zakonski in družinski terapevt Andrej Omulec .

Da otroci danes preveč časa preživijo na mobilnih in drugih napravah, pravijo v Logoutu. "To lahko škodljivo vpliva na njihovo fizično zdravje, čustveno in socialno dobrobit ter kognitivni razvoj, saj lahko vodi v pomanjkanje telesne aktivnosti, socialno izolacijo, motnje spanja ter vpliva na koncentracijo, sposobnost učenja in večanje možnosti za posamezne duševne probleme in motnje," pojasnjujejo.

Da uporaba telefonov vpliva na kakovost izobraževanja, poudarjajo tudi v Logoutu. V raziskavi iz leta 2017, izvedeni med študenti v Chicagu, so opazili znatne učinke prisotnosti mobilnih naprav med učenjem in opravljanjem izpitov. Ugotovili so, da je zgolj prisotnost mobilne naprave v zornem polju udeležencev med izpitom imela močan vpliv na njihov delovni spomin in fluidno inteligenco, navaja Logout.

"Konkretno, udeleženci, ki so imeli mobilno napravo na mizi ali v žepu med izvajanjem testov, so dosegli le polovično vrednost delovnega spomina v primerjavi s tistimi, ki so svojo mobilno napravo hranili v drugem prostoru. Podobno se je fluidna inteligenca študentov, ki so izpite opravljali v prisotnosti mobilnih naprav (na mizi), prepolovila v primerjavi s tistimi, katerih mobilne naprave niso bile prisotne v njihovem neposrednem okolju, ampak so bile v drugem prostoru," povzemajo raziskavo.

Kot pravijo, te ugotovitve kažejo na pomembnost odstranitve motečih dejavnikov, kot so mobilne naprave, med študijskim delom za ohranitev kognitivnih zmogljivosti in učinkovitosti učenja. "Otroci in mladostniki, ki so v primerjavi s študenti še toliko bolj nagnjeni k hitrejši kognitivni razdrobljenosti ter večji občutljivosti na dražljaje, so še bolj ranljivi za moteče učinke prisotnosti mobilnih naprav. Tako ne vidimo smiselnosti in dovolj velikega učinka na rabo med poukom, kot pa le ta prinaša negativnih vplivov nanje," pravijo.

Drug problematični vidik uporabe telefonov v šolah pa je po Puschnerjevem mnenju pojav različnih oblik spletnega nasilja, predvsem nad učitelji, pa tudi nad sošolci. S telefoni učenci ali dijaki lahko na skrivaj posnamejo dogajanje v razredu in potem posnetke delijo z drugimi preko različnih aplikacij, v skupinah in preko družbenih omrežij. "Čeprav so snemanje in fotografiranje ter deljenje oz. javno objavljanje brez dovoljenja zakonsko prepovedani (razen v določenih izjemah), se mladostniki tega običajno ne zavedajo ali pa to zavestno kršijo, saj so prepričani, da se jim ne more nič zgoditi," pravi Puschner.

Slabše navezovanje stikov, negativne so lahko tudi posledice snemanja

"Za določene starostne skupine, zlasti otroke v osnovni šoli, je nujno razmisliti o popolni omejitvi uporabe mobilnih naprav," pravijo v Logoutu. Opazovanja v praksi nakazujejo, da med odmori mladi in otroci vse manj vzpostavljajo fizične družabne stike, kar lahko vpliva na njihovo socialno razvojno dinamiko, pojasnjujejo.

Poleg tega se pogosto zgodi, da se pri aktivnostih na prostem več fantov ali deklet ukvarja z uporabo mobilnih naprav, kar lahko pripelje do zmanjšane komunikacije in interakcije z neposredno prisotnimi vrstniki ter s tem zmanjšanja spretnosti v navezovanju socialnih stikov, še dodajajo. Tudi Omulec meni, da bi morala biti uporaba omejena, ko je čas za druženje in stik z vrstniki. "Ljudje smo bitja odnosa, kar pa nam te tehnologije izpodrivajo in čedalje bolj ostajamo sami, sploh pa še otroci, ki hrepenijo po stiku in pripadnosti," je razložil.