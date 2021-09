Bi morali v Sloveniji razglasiti izredne podnebne razmere?

Opozicija je s podobnim predlogom poskušala že lani, a je odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pobudi prižgal rdečo luč. "Kljub temu, da se okoljske in podnebne spremembe dogajajo vsak dan, kljub temu, da človeštvo vse bolj občuti globalno segrevanje in se okrog nas dogajajo dnevno, izredni, podnebni in okoljski pojavi, ki ogrožajo naša življenja in kvaliteto življenj, kljub temu, da predstavlja podnebna kriza največjo grožnjo sedanjim in prihodnjim generacijam, kljub vsemu naštetemu, imamo, kot kaže, pri nas koalicijo, ki pred vsem tem še vedno zatiska oči in ušesa," je takrat komentiral prvopodpisani pod pobudo, poslanec SD Matjaž Nemec.

Ponovno so poskušali konec lanskega leta, tokrat gre za že tretji poskus. Zakaj? "Razmere so slabše, kot smo menili pred letom dni," je tokrat dejal Nemec. Tu ne gre za ideološko vprašanje, je še poudaril, okoljsko krizo je nenazadnje razglasil tudi Vatikan. Posebej pa so pohitele tudi sredozemske države, saj bodo prav območje, kjer leži tudi Slovenija, najbolj prizadeto zaradi podnebnih sprememb.