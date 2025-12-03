Svetli način
Slovenija

Bi morali voznike avtobusov fizično zavarovati in ločiti od potnikov?

Ljubljana, 03. 12. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
5

Jutri bodo minili trije tedni, odkar je Slovenijo pretresel brutalni napad na voznika avtobusa v Ljubljani. Storilca, ki je voznika z nožem porezal po glavi, so takrat predali v psihiatrično obravnavo, voznik, ki je bil hudo poškodovan, pa na srečo zdaj dobro okreva. Napad pa je znova odprl vprašanje varnosti voznikov - bi jih morali fizično zavarovati in ločiti od potnikov? Novi avtobusi to omogočajo, a vozniki nad tem niso navdušeni.

avtobusi vozniki napad varnost
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
03. 12. 2025 20.14
+1
Vozniki bi morali biti oboroženi, ali pa vsaj elektrošoker.
ODGOVORI
1 0
proofreader
03. 12. 2025 20.13
+2
Vse zaradi permisivne skrajno leve vlade, ki tolerira nasilništvo.
ODGOVORI
2 0
eurosapiens
03. 12. 2025 20.11
normalno ... neprebojno steklo ... v tujini to že imajo zaradi napadov na voznike
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
03. 12. 2025 20.08
Kamera? da mu ni potrebno gledati v steklo ampak gleda v ekran
ODGOVORI
0 0
galeon
03. 12. 2025 20.07
+1
Nehajte bit pametni. Voznik se je z občanom prepiral in pokasiral zunaj avtobusa na pločniku. A ste slepi? Le kaj je delal izven svojega delovnega mesta? Očitno iskal?
ODGOVORI
2 1
