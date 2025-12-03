Bi morali voznike avtobusov fizično zavarovati in ločiti od potnikov?

Jutri bodo minili trije tedni, odkar je Slovenijo pretresel brutalni napad na voznika avtobusa v Ljubljani. Storilca, ki je voznika z nožem porezal po glavi, so takrat predali v psihiatrično obravnavo, voznik, ki je bil hudo poškodovan, pa na srečo zdaj dobro okreva. Napad pa je znova odprl vprašanje varnosti voznikov - bi jih morali fizično zavarovati in ločiti od potnikov? Novi avtobusi to omogočajo, a vozniki nad tem niso navdušeni.