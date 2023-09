Bi obvestilo o spornih breskvah res zgolj vznemirilo potrošnike?

Da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) neodzivna pri zagotavljanju varne hrane prebivalkam in prebivalcem, kar ji očitajo v poslanski skupini NSi, smo za odziv zaprosili vodstvo uprave. Tudi zato, ker jim poslanka NSi, Vida Čadonič Špelič , očita, "da smo bili v preteklosti prevečkrat priča, da je uprava slabo opravila svoje delo" . Poslanki se zdi zaskrbljujoča predvsem slaba komunikacija uprave.

Na vprašanje glede obveščanja potrošnikov v primeru spornih srbskih breskev, o čemer smo bili potrošniki obveščeni šele iz medijev, pa na upravi odgovarjajo, "da velja pravilo, da se obvešča potrošnike o tistih živilih, ki so še v roku trajanja oz. bi jih potrošniki še lahko hranili doma." Prav tako navajajo, da UVHVVR ne objavlja informacij o izvajalcih dejavnosti, ki so bili prejemniki določenega neskladnega živila, če je živilu, ki je bilo predmet umika/odpoklica, potekel rok uporabe oziroma se glede na naravo živila (npr. nepredpakirano sadje, zelenjava) upravičeno domneva, da ni več v prodaji. Prav tako UVHVVR ne objavlja informacij o tistih izvajalcih dejavnosti, ki so živilo sicer prejeli, niso pa odgovorni za izvedbo umika/odpoklica (npr. posredniki), saj ne oskrbujejo neposredno končnega potrošnika.

Kot so pojasnili, uprava na svoji spletni strani povzema informacije o umikih oz. odpoklicih, ki jih posredujejo izvajalci dejavnosti, katerih naloga je, da v skladu z zakonodajo, o umikih oziroma odpoklicih obveščajo potrošnike. Informacije, ki so objavljene na njihovi spletni strani, obsegajo podatke potrebne za identifikacijo živila, razlog umika/odpoklica, navodila potrošnikom, kako naj ravnajo s spornim živilom, ter podatek o izvajalcu dejavnosti, ki izvaja umik/odpoklic.

"Ob prejemu letošnjega izvida za vzorec breskev iz Srbije, odvzet s strani slovenskih pristojnih oblasti ob uvozu, so bile vse breskve že odprodane. V skladu s postopki obveščanja smo informacijo javili v EU RASFF sistem, in sicer, da je bil vzorec odvzet ob uvozu, pošiljka sproščena in porabljena. Obveščanje potrošnikov o že prodanih in zaužitih živilih, ki se iz različnih razlogov več ne morejo nahajati v prometu, ne prispeva k večji zaščiti potrošnikov in njihovi varnosti, temveč potrošnike zgolj vznemirja," odgovarjajo na naše vprašanje glede tega, da potrošniki nismo bili obveščeni o spornih breskvah. Prav tako dodajajo, da je v takšnih primerih ključno, da odgovorni za živila poostrijo nadzor nad živili, enako pa storijo tudi inšpekcijske službe. "Le-te se med seboj tudi obveščamo v ugotovitvah preko EU RASFF sistema, kar prispeva k odpravi nepravilnih praks v sami pridelavi. To se je izvedlo tudi na podlagi letošnjih izvidov."

Uprava je sporni pesticid klorpirifos pri breskvah iz Srbije zaznala konec julija. Odpoklica takrat ni izvedla, saj so večino tega sadja v trgovski verigi Spar prodali še pred rezultati preiskave. Kot je poročal Delo, je uprava namreč vzorce odvzela 7. julija, rezultate vzorčenja pa so izvedeli 28. julija.

O breskvah niso obveščali, ker so za rezultate izvedeli, ko so bile že odprodane

Glede s pesticidom klorpirifos onesnaženih sliv, na upravi navajajo, da so bile vzorčene v prometu, ob prejemu izvida pa so bile tudi te že vse prodane, le podjetje Spar Slovenija je po preverjanju sledljivosti zaključil, da bi le-te lahko bile v prometu. Tako so 1. septembra objavili poziv k odpoklicu sliv, saj je obstajalo potencialno tveganje za potrošnika, pri čemer so navedli, da je bilo živilo v prodaji že od 11. avgusta dalje. Odpoklic je bil torej 20 dni po začetku prodaje!

Kakšen je smisel nadzora, če pa so rezultati znani šele, ko so sporna živila zaužita?

Kot navajajo na upravi, so zaradi teh ugotovitev poostrili nadzor nad vsem sadjem in zelenjavo iz Srbije. Zaradi ugotovitev pa se je Spar, kjer so prodali sporno pošiljko, odpovedal srbskim breskvam in bo preučil, ali bodo z dobaviteljem spornih breskev sploh še sodelovali. V Sparu so še dodali, da je bilo po objavi rezultatov vzorčenja prepozno, da bi ukrepali, saj so bile breskve že prodane. So pa seveda zaupali vsem dokazilom dobavitelja, kot tudi nadzorom, ki jih izvaja uprava oziroma inšpektorji.

Zanimivo je, da je uprava že lansko leto zaznala povečane vrednosti spornega pesticida pri srbskih breskvah, a se letos ni odločila, da bi po vzorčenju pošiljko breskev zadržala do rezultatov, pač pa je dovolila njihovo prodajo. Kot so za Delo pojasnili na UVHVVR, pošiljke niso zadržali, ker je šlo za drugega dobavitelja.

So pa pošiljko do rezultatov vzorčenja zadržali na Hrvaškem, zato so jo lahko potem tudi vrnili v Srbijo ter s tem preprečili, da bi jo hrvaški potrošniki zaužili.