Bi šli na brezplačen dopust? Preverite, kako!

Če obožujete dopuste, zagotovo poznate Megabon. Megabon je prvi in edini slovenski kuponski portal, specializiran samo za turizem. Za ugodnejše oddihe Slovencev in Slovenk skrbi že 10 let, kar so se na Megabonu odločili praznovati v velikem slogu.

10 norih daril za 10 let delovanja

Ob 10. obletnici delovanja je Megabon skupaj z zvestimi partnerji pripravil 10 fantastičnih nagrad, s katerimi se želi zahvaliti več kot 500.000 zvestim uporabnikom in pozdraviti nove ljubitelje ugodnejših oddihov in izkušenj. Neverjetne nagrade vključujejo tako vikend oddihe kot zanimive enodnevne izkušnje. Zadenete lahko brezplačno uživanje v Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, Rimskih Termah, Art hotelu Tartini Piran, Hotelu Vivat Superior, Boutique hotelu Atlantida, Grand hotelu Sava Superior, Wellnessu Orhidelia, Aquaparku Istralandia, Termalni rivieri Terme Čatež in Dinoparku Bled.