Bi po najnovejših signalih volivcev pri Golobu morali zvoniti vsi alarmi?

A je javno mnenje tik po zgodbi z neuspelim referendumom kaznovalo le Gibanje Svoboda in SDS. Janševa stranka, ki je nedavno ostala brez poslanske trojice, sicer še vedno prepričljivo vodi. Golobovi pa so izgubili več in zabeležili sploh najnižjo podporo doslej.

Po fiasku z referendumom o JEK2, o katerem sta se zakulisno dogovarjali največji politični nasprotnici, je prišlo priznanje vladajočih. " Moje stališče je, da je dejansko vsej politiki spodrsnilo. Da se je treba državljankam in državljanom opravičiti, da smo bili na nek način politično naivni," je dejal Matej Arčon , podpredsednik vlade in generalni sekretar stranke Gibanje Svoboda.

Tonin pa: "To se dogodi vsem novim obrazom. Visoka pričakovanja rodijo tudi visoka razočaranja. Predvsem so si pa sami krivi, ker so veliko govorili, veliko obljubljali, predvsem pa tega niso uresničili."

" Glede na to, da je naša podpora stabilna in nekoliko raste kljub temu, da smo šli skozi zelo zelo težko obdobje, smo lahko zadovoljni, ne moremo pa biti zadovoljni z generalno oceno koalicije, vlade, v kateri sodelujemo ," pa pojasni Jani Prednik , vodja poslancev SD.

" Takšno podporo smo imeli za časa tretje Janševe vlade, imeli smo jo jeseni 2022 in tudi v času pojava novih obrazov na desnici," rezultate komentira Matej Tonin , predsednik NSi in evropski poslanec.

"Vse preveč se poudarja, kar je slabo in ne tisto, kar je dobro. Je pa res, da smo kot vlada pri zdravstveni reformi najgloblje zarezali v samo reformo. In seveda globlje, kot greš, večja je bolečina in večje je nezadovoljstvo," odgovarja Arčon.

Tu pa je še lestvica najbolj priljubljenih politikov. Tik po tem, ko je policija kazensko ovadila premierja, se je ta znašel na zadnjem mestu. Na prvem pa je po novem in prvič sploh SD-jev predsednik Matjaž Han. Kakšni so razlogi za rošado na vrhu lestvice in ali so pred vrati res predčasne volitve? O tem v politični analizi najnovejšega Popkasta na 24ur.com.