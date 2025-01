Bi popolna prepoved pirotehnike spodbudila prodajo na črnem trgu?

Kljub temu so po njenih navedbah na ministrstvu za notranje zadeve že sprejeli odločitev, da bodo pristopili k spremembam zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. "Ta zakon je bil nazadnje spremenjen leta 2015 in je prav, da ga nekoliko prevetrimo," je dejala državna sekretarka. Poleg ustreznega zakonodajnega okvira pa je po njenih besedah ključna predvsem tudi ozaveščenost družbe o posledicah, ki jih uporaba pirotehnike prinaša.

Kot je v izjavi za medije po posvetu poudarila državna sekretarka na MNZ Tina Heferle, problematiko prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov intenzivno spremljajo. Tudi na današnjem posvetu so ugotavljali, da je slovenska zakonodaja na tem področju restriktivna in sledi evropski zakonodaji. Tako denimo fizičnim osebam dovoljuje uporabo le nekaterih pirotehničnih izdelkov, petarde pa so pri nas prepovedane že 16 let, je pojasnila.

Kot je navedla, je policija od 1. decembra lani do 3. januarja letos ugotovila 120 kršitev na tem področju, od tega so bili pri 115 kršitvah kršitelji mladoletniki. Skupaj je bilo zaseženih 6049 pirotehničnih izdelkov, v 11 primerih je policija obravnavala poškodbe s pirotehničnimi sredstvi, od tega tri hude poškodbe. V treh primerih so bili poškodovani otroci, v štirih primerih mladoletniki, obravnavali pa so tudi 20 primerov poškodovanja premoženja, je navedla Heferletova.

Pojasnila je, da so prav zaradi navedenih številk na ministrstvu organizirali današnji posvet in ključne ugotovitve strnili v dve točki. Prva je ta, da do najhujših poškodb prihaja pri uporabi pirotehničnih izdelkov, ki pri nas niso dovoljeni ali pa so celo predelani oziroma izdelani doma, kar ni dovoljeno. Vsi ti prepovedani izdelki se prodajajo na spletu, zato je ministrstvo za notranje zadeve v okviru evalvacije direktive na ravni EU s področja pirotehnike že lani julija podalo mnenje, da bi morala biti ta prodaja z direktivo prepovedana.

Sodelujoči na posvetu pa so se po besedah državne sekretarke tudi strinjali, da je skrb zbujajoče število ugotovljenih kršitev in zasegov pirotehnike otrokom in mladoletnikom, pirotehnika pa je moteča tudi za živali in onesnažuje okolje. Na današnjem posvetu so se tako dogovorili, da bodo nadaljevali preventivne ukrepe in ozaveščanje javnosti o nevarnostih in škodljivih posledicah uporabe pirotehničnih izdelkov. "Ni dovolj zgolj ustrezen normativni okvir, ampak je predvsem pomembno tudi zavedanje družbe," je poudarila.

V okviru razprave so po njenih besedah obravnavali tudi predlog, da bi se to področje urejalo v okviru evropske uredbe, saj bi lahko le na ta način zagotovili neposredno in enotno uporabo zakonodajnega okvira.

Prav tako je bila na današnjem posvetu podana pobuda za popolno prepoved pirotehničnih izdelkov. Glede tega, ali bi se ob taki popolni prepovedi povečal črni trg in ali ga policija nadzoruje, je Sebastjan Mohorič z Generalne policijske uprave pojasnil, da gre pri omenjenih zaseženih pirotehničnih izdelkih za prepovedane petarde, kar pomeni, da gre za izdelke s črnega trga. Sklepati, kaj bi se zgodilo ob popolni prepovedi, pa ni želel.

Tudi Heferletova ni želela soditi o tem, da bi se ob zaostrovanju normativnega okvira črni trg povečal. Dodala pa je, da se vedno najdejo kršitelji zakonodaje in da se temu ne bo mogoče izogniti. Inšpektorat MNZ in policija svoje delo na tem področju opravljata zelo kakovostno, je še dodala.