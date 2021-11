Bi radi hitro in kvalitetno zamenjali gume? Rešitev je na poti!

Vedo namreč, da je najboljša izbira za zimski in mrzel jesenski čas prav dobra avtomobilska guma, prilagojena za vožnjo v zimskih razmerah. Ta bo zaradi svoje posebne gumene zmesi in oblike profila poskrbela za boljšo vožnjo na zimsko spolzki ali mokri podlagi, s pomočjo sistema lamel pa “zagrizla” v sneg in led. Poleg večje varnosti na cesti, pa bo dobra zimska pnevmatika ponujala še večjo ekonomsko korist v obliki višje kilometraže.

Nič čudnega torej, da Petrolu pravijo, da se pri njih marsikdo ustavi za žvečilne gumije, odide pa z novimi pnevmatikami. Dobrodošli torej vsi, ki bi radi hitro in kvalitetno zamenjali gume in tako poskrbeli za brezskrben zimski tek vašega vozila, vabijo.

Zaupajte neodvisnim testom in svojim voznim navadam

Pri izbiri novih zimskih gum naj vas v prvi vrsti vodijo vsakoletni testi zimskih pnevmatik, še svetuje Petrol. V njih avto-moto zveze z neodvisnimi praktičnimi testi preverjajo, kako se različne znamke in dimenzije pnevmatik obnašajo na snegu in ledu ter mokrih in suhih cestah. Testi priporočajo pnevmatike, ki so bile ocenjene s tremi zvezdicami ali več, četudi so tiste z manj zvezdicami morda cenejše. Verjemite, ko se vozne razmere enkrat poslabšajo, boste še kako veseli, da niste skoparili.

To pa nikakor ne pomeni, da morate nujno kupiti najbolje ocenjene pnevmatike. Bolj kot število zvezdic je namreč ključno to, da nakup prilagodite svojim voznim zahtevam in navadam. Če se pogosto odpravite na izlet v naravo, po neobljudenih poteh, bodo za vas prave gume, ki se dobro znajdejo na snegu in ledu. Če se, po drugi strani, večinoma vozite po avtocesti, raje posezite po pnevmatikah, ki so se izkazale s prihrankom goriva in vožnjo na mokrem cestišču, še dodajajo v Petrolu.





Naročnik oglasa je Petrol.