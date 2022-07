Bi raje obiskali Polom, Dramo ali Zabavo?

V Sloveniji je med ulicami, ki so poimenovane po večjih slovenskih mestih, tudi največ poimenovanih s pridevnikom "Ljubljanska", in sicer 32.

Med najpogostejšimi so imena Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne, ki se pojavijo sedemkrat, največ naselij pa se imenuje Gradišče in Pristava, pri čemer se imeni ponovita kar po osemkrat.

Nekatera naselja so poimenovana dokaj neprijazno, na primer Hudo, Polom, Drama, Krivica, Blato, Tlaka in Svinjsko. Če bi si destinacije za izlet izbirali izključno na podlagi krajevnih imen, bi se raje odločili za Veselo Goro v občini Šentrupert ali pa Zabavo v občini Zagorje ob Savi, navaja Statistični urad. Kljub pozitivnemu imenu je bilo na začetku letošnjega leta v prvem naselju le 68 prebivalcev, v drugem pa 44.

V Sloveniji imamo tudi Rim, Dunaj in Jeruzalem, ki pa se glede na število prebivalcev bistveno razlikujejo od svetovnih prestolnic, s katerimi si delijo ime. Tako ima Rim v občini Črnomelj 21 prebivalcev, Dunaj v občini Krško in Jeruzalem v občini Ljutomer pa vsak po 31.

Ob imenih nekaterih naselij in ulic pa pomislimo na poletje. V občini Rače - Fram lahko tako najdemo Morje, v katerem živi 1355 prebivalcev, na različnih koncih Slovenije pa še 18 Sončnih poti in prav toliko Sončnih ulic.

Naše glavno mesto je hkrati tudi največje naselje (meri 163,8 kvadratnih kilometrov) z največ prebivalci (na začetku leta jih je bilo 284.293), navaja statistični urad. V Sloveniji je med ulicami, ki so poimenovane po večjih slovenskih mestih, tudi največ poimenovanih s pridevnikom "Ljubljanska", in sicer 32. Na drugem mestu pa je 21 Mariborskih cest in tri Mariborske ulice.

Druge zanimive in uporabne podatke o slovenskih naseljih in ulicah je mogoče najti v aplikaciji Krajevna imena.