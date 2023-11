Bi se moral iz postopka proti Golobu izločiti tudi Šumijev namestnik?

Senat komisije, ki sta ga sestavljala podpredsednika KPK David Lapornik in Simon Savski - predsednik Robert Šumi pa se je zaradi nekdanjih poslovnih povezav s Tatjano Bobnar izločil iz odločanja o zadevi - je o zadevi odločal 3. novembra letos. Savski je bil sicer v bližnji preteklosti deležen kritik zaradi svojih komentarjev na družbenem omrežju, kjer je komentiral postopek imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića.

"Levi ali desni, to se dogaja, ko se politika vmeša v Policijo. Potem bodo pa spet jamrali, ko ne bo preiskanih kaznivih dejanj, ko bodo smrtne prometne nesreče in ko bo povečano kršitev javnega reda in miru. Deset in več let bo trajalo, da spet pride do profesionalizacije Policije. Kdo kvaliteten pa bo hotel delati v takem sranju," je takrat zapisal.