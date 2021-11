Bi se moral Sršen izločiti iz glasovanja o novi upravi Gen-I?

Ker gre za konkurenta, so mnogi prepričani, da bi se moral predsednik uprave Telekoma in vodja nadzornega sveta pri Gen Energiji Cvetko Sršen pri točkah, ki se neposredno nanašajo na Gen-I, vsaj izločiti. Pravni strokovnjaki menijo, da je še bolj kot pri glasovanju o upravi to pomembno pri na primer poslovnem načrtu ali dolgoletni strategiji oz. viziji, kjer Sršen gradiva ne bi smel niti videti, saj bi na ta način namreč lahko prišel do poslovno občutljivih informacij.