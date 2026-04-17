Trgovci za nižji DDV: 'Kupovanje v tujini postaja vseslovenski problem'

V zbornici so ob tej priložnosti znova opozorili, da kljub januarskemu dvigu minimalne plače in lanski uvedbi zimskega regresa poraba gospodinjstev v Sloveniji upada, najbolj izrazito prav v segmentu živil.

"Potrošniki ravnajo bolj preudarno, pogosteje tehtajo razmerje med ceno in kakovostjo, vse več nakupov pa se seli v sosednje države. To je zaskrbljujoč signal, da zgolj pritisk na rast plač ne bo zadostoval za obnovo kupne moči gospodinjstev," so prepričani v zbornici.

V takšnih razmerah predlog interventnega zakona, ki so ga pripravili in v DZ vložile stranke NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, vidijo kot pravočasen odziv. Prinaša namreč konkretne razbremenitve za prebivalstvo in ukrepe za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, so ponovili skupno stališče delodajalcev.