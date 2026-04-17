Slovenija

Trgovci za nižji DDV: 'Kupovanje v tujini postaja vseslovenski problem'

Ljubljana, 17. 04. 2026 12.47

Avtor:
N.L. STA
V trgovini

V Trgovinski zbornici Slovenije skupaj z drugimi delodajalci podpirajo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga spisali v t. i. tretjem političnem bloku. V tej luči podpirajo tudi predlagano znižanje stopnje DDV na osnovna živila z 9,5 na pet odstotkov. Zavračajo pa očitke, da se bo znižanje prelilo v višje marže, ne nižje cene.

V zbornici so ob tej priložnosti znova opozorili, da kljub januarskemu dvigu minimalne plače in lanski uvedbi zimskega regresa poraba gospodinjstev v Sloveniji upada, najbolj izrazito prav v segmentu živil.

"Potrošniki ravnajo bolj preudarno, pogosteje tehtajo razmerje med ceno in kakovostjo, vse več nakupov pa se seli v sosednje države. To je zaskrbljujoč signal, da zgolj pritisk na rast plač ne bo zadostoval za obnovo kupne moči gospodinjstev," so prepričani v zbornici.

V takšnih razmerah predlog interventnega zakona, ki so ga pripravili in v DZ vložile stranke NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, vidijo kot pravočasen odziv. Prinaša namreč konkretne razbremenitve za prebivalstvo in ukrepe za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, so ponovili skupno stališče delodajalcev.

V zbornici pojasnjujejo, da je slovenski trg živil izrazito konkurenčen, med trgovskimi verigami pa da poteka stalna cenovna tekma.
V zbornici pojasnjujejo, da je slovenski trg živil izrazito konkurenčen, med trgovskimi verigami pa da poteka stalna cenovna tekma.
FOTO: Shutterstock

Med ukrepi iz zakonskega predloga podpirajo tudi sistemsko znižanje stopnje DDV na osnovna živila s sedanjih 9,5 odstotka na pet odstotkov. "Odliv kupne moči v tujino namreč ni več omejen le na območja ob italijanski meji, temveč postaja vseslovenski problem," so prepričani.

V soseščini nižja stopnja DDV

Italija, Hrvaška in Madžarska za nekatera osnovna živila tako po njihovih navedbah že uporabljajo petodstotno stopnjo DDV, Avstrija pa bo z junijem uvedla 4,9-odstotno. "Dokler slovenska stopnja ostaja višja, izgubljajo domači trgovci, njihovi dobavitelji in državni proračun," svarijo trgovci.

Bi se znižanje DDV prelilo v višje marže trgovcev?

Glede očitkov, ki prihajajo iz vrst sindikatov in stranke Levica, da bi se znižanje DDV prelilo v višje marže trgovcev, ne v nižje maloprodajne cene, so v zbornici zapisali, da je slovenski trg živil izrazito konkurenčen, med trgovskimi verigami pa da poteka stalna cenovna tekma. "V tej si nihče ne more privoščiti, da bi davčno razbremenitev zadržal zase," so prepričani. Prvi, ki bo cene znižal, bo namreč pridobil tržni delež.

Konkurenca je zato po njihovi oceni najmočnejši mehanizem, ki zagotavlja, da ukrep doseže potrošnike. Dodatno varnost pa po navedbah izvršne direktorice zbornice Mije Lapornik zagotavljajo regulatorni mehanizmi, kot sta popis zalog ob spremembi davčne stopnje in sistem davčnih blagajn, ki da omogočata učinkovit nadzor nad prenosom sprememb DDV v maloprodajne cene.

trgovina cena živila hrana ddv

ZD Vrhnika obžaluje dolge vrste v Borovnici

Madžarka zaradi nesreče v Vintgarju zahteva pol milijona evrov

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI105

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peT99
17. 04. 2026 14.19
Nižjim davkom nasprotujejo lenuhi prisesani na državno blagajno. Za vse ostale ne bo drastičnih sprememb, ne na slabše, pa žal tudi na bolje ne. Bodo pa jokali prejemniki državnih plač... kakšen fikcijski dodatek bo ukinjen in podobno...
Odgovori
0 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
17. 04. 2026 14.18
Trgovsko oderuštvo cveti ze desetletja, pa se popolnoma nihče ni pritožil. Zdaj, ko je Mesec zrihtal dvig plač in božičnice, pa se že pozna vse skupaj... Mnogi tu na portalu so rekli to ni ok pa večina ploska in nimate pojma... Razdvojijo vas E slovenci moji, za hlapce rojeni...
Odgovori
0 0
Zmaga Moke
17. 04. 2026 14.16
Fuj trgovci. Vemo kako bo to izgledalo.
Odgovori
+3
3 0
MiskoPol
17. 04. 2026 14.16
Nižji DDV pomeni velik izpad prihodka v proračunu, za kupca pa to pomeni zanemarljiv prihranek. Če ponazorim: za kupca to pomeni, da bo za jogurt plačal 1,05€ namesto 1,095€. Ker pa bo to izkoristil tudi prodajalec, bo dejanska nova cena celo 1,08€ in kupec ne bo imel od tega skoraj nič. Skratka, zelo populističen ukrep, primeren za predvolilne obljube in ne za po volitvah.
Odgovori
+1
1 0
televizija2000
17. 04. 2026 14.15
Hahaha ja seveda da boste marže nabili gor
Odgovori
+1
1 0
Netajkun
17. 04. 2026 14.13
Cene v trgovinah so relativno neodvisne od višine DDV. Kaj pomaga nižji DDV, ki prinese nekaj centov nižjo ceno v Sloveniji, če isti trgovci (npr. Hofer ali Lidl) isti artikel v Avstriji ponudijo za 1.99 € pri nas pa za 2.49 €, z nižjim DDV bi stal pa 2.39 €.
Odgovori
+1
1 0
enapi
17. 04. 2026 14.13
Uau pri mleku bom 4 cente privarčeval
Odgovori
+1
1 0
tamiflu
17. 04. 2026 14.12
slovenija je premajhna, da ne bi bila dovzetna za kartelna dogovarjanja o cenah. spet sprenevedanja in mazanje oči s strani trgovcev in njihovih sindikatov
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
17. 04. 2026 14.12
Tgovci na prodajajo bučnce. Npr. V Avstriji, detergenti za pranje, v povprečju 30% cenejši kot v Sloveniji, V Italiji živila, 20% cenejša. Pa ne mi rečt, da zaradi 5% nižjega ddv. A tile računat ne znajo? A so si faks kupl? Sam vprašam.
Odgovori
+4
4 0
Ne hodimnavolitve
17. 04. 2026 14.13
Aja, iz nas se norčujejo.
Odgovori
+2
2 0
Lovimo demokrate.
17. 04. 2026 14.12
Lovimo jih dane.
Odgovori
0 0
Verus
17. 04. 2026 14.11
ko boste mediji in drzava nehali lagati o povorecni placi, se bodo tudi zneski prilagodili. Tako pa ljudje zivijo v prepricanju da ima najemnik milijone, a dobi 1400 bruto
Odgovori
-1
0 1
Verus
17. 04. 2026 14.12
zgolj primer seveda.
Odgovori
0 0
Glavnomesto
17. 04. 2026 14.10
kaj pa sploh razpravljati o tem DDV gre dol, marža gor!!!!!
Odgovori
+2
2 0
sqjam
17. 04. 2026 14.05
Na hrvaškem je DDV za hrano 5%, kupujejo pa tisti blizu meje najraje v Brežicah in Krškem. Tolk o tem, da trgovci ne izkoristijo znižanje DDVja! Trgovinski zbornici Slovenije ni za zaupati.
Odgovori
+10
10 0
kapetan
17. 04. 2026 14.05
Dejanski problem je ker ni domače proizvodnje, posledično konkuriranja na polici domačih proizvajalcev in uvozniki postavljajo ceno in trgovci z hrano na te cene dajo visoke marže in nato še drv. V tunini je še ta konkurenca živa. Recimo Italija
Odgovori
+2
2 0
mptour
17. 04. 2026 14.04
Se kdo resno vpraša, kaj pomeni nižji DDV? Že sedaj ima država večje odlive, kot prilive, pa neglede na to ,katera vlada je bila. Potencialna nova desna vlada sedaj obljublja nižje davke, nižji DDV, davčne razbremenitve na več področjih... Prav. Na drugi strani pa nam obljublja privatizacijo (podražitev) zdravstva, več denarja za razna področja. Prav. Zdaj mi pa naj nekdo razloži to matematiko. Že sedaj imamo minus, pa bomo pobrali še manj in še več dali. Čisti populizem. Očitno so matematiko prešpricali.
Odgovori
+9
10 1
Pedro Lopez
17. 04. 2026 14.10
Torej ti trdiš, da država ne more znižati stroškov svojega delovanja. A če firma dela izgubo, boš vsako leto zaposlil dodatnih novih 1000 ljudi? Kje je logika? A res misliš, da ob rekordnih davčnih prilivh v letu 2025 cca. 25 milijard EUR država ne more zvoziti svojega delovanja v tem proračunu, ampak imamo hkrati še skoraj 3% primanjkljaj, kar je mimogrede zgornja meja, ki jo dopušča EU? A res tako misliš? Če je temu tako, potem Slovenci ne moremo imeti države. Zanimivo, načeloma se noben ne ukvarja z odhodki, razen če se predlaga neka razmbremenitev, ampak se pa v tem primeru noben ne ukvarja z oceno pozitivnih vplov. In potem se najdete pacienti, ki navijate za še višje davke...a ste sploh diht? Kaj pa dobite za te davke?
Odgovori
-1
1 2
big_foot
17. 04. 2026 14.10
Meni gre samo na smeh ko poslušam predvsem resnico kako bojo dali davke na minimum pa jadajada... aha, kje bo pa potem država vzela za zdravstvo, šolstvo, policaje, gasilce, ceste... razem če se gremo čudoviti zahod (ameriko) kjer je VSE plačljivo. in to zelo. Davki so že OK, le da bi morali malo bolj gledat kako te davke trošijo, ker sedaj razmetavajo z našim denarjem.
Odgovori
+1
2 1
oberzajebant
17. 04. 2026 14.04
Kupovanje v tujini je problem'''Zakaj pa? Brzdajte svojo požrešnost, pa bomo kupovali v Slo.
Odgovori
+4
4 0
Ahil0
17. 04. 2026 14.03
Kaj pomaga nižji davek,ko bodo cene ostale enake. Trgovci bodo veseli, bo večji dobiček, ljudje tega ne bodo čutili.
Odgovori
+5
6 1
optimist11
17. 04. 2026 14.01
cca.15 izdelkom znižat DDV in rešit potrošnike in trgovce? Podpiram znižanje, vsak prihranek pride prav, ampak to je bolj promocija strank!
Odgovori
+5
6 1
kakorkoliže
17. 04. 2026 14.00
Lahko jim znižajo ddv pod pogojem, da mora trgovec poleg prodajne cene na nalepki napisati tudi nabavno ceno.
Odgovori
+6
6 0
Oknaj 4
17. 04. 2026 14.00
Italija ali Avstrija sta mi blizu in če bodo naši trgovci dražji bom enkrat na mesec tam ker pri veliki družini se za gorivo hitro pokrije
Odgovori
+3
4 1
big_foot
17. 04. 2026 14.06
Tudi mi kdaj pa kdaj v Italijo po ta velik nakup. Ni da bi bilo vse od kraja ceneje, ampak ko ven pelješ poln voziček krame za enako zadevo v Italiji plačaš veliko manj kot pa pri nas. In dokler bo tako pač ne bom kupoval v sloveniji drugega kot kruh pa mleko ker ga pač ne morem na zalogo nabavit.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
17. 04. 2026 14.11
Pozabljate, da sta Avstrija in Italija večmilijonski državi in je vsak izdelek na kos cenejši.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
zadovoljna
Portal
Se še spomnite Stankice?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Lea Cok: 'Nismo več navajeni biti v praznini'
Lea Cok: 'Nismo več navajeni biti v praznini'
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
vizita
Portal
Ne boste verjeli, kaj je najboljša rešitev za občutljivo prebavo
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
cekin
Portal
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim denarjem
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
moskisvet
Portal
Provokativna prosojna majica sprožila vroče odzive po drami z bivšim
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo
Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
dominvrt
Portal
Nasvet strokovnjaka: ali staro hišo rušiti ali obnoviti?
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
okusno
Portal
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Creed 3
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
