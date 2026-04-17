Trgovci za nižji DDV: 'Kupovanje v tujini postaja vseslovenski problem'

V zbornici so ob tej priložnosti znova opozorili, da kljub januarskemu dvigu minimalne plače in lanski uvedbi zimskega regresa poraba gospodinjstev v Sloveniji upada, najbolj izrazito prav v segmentu živil.
"Potrošniki ravnajo bolj preudarno, pogosteje tehtajo razmerje med ceno in kakovostjo, vse več nakupov pa se seli v sosednje države. To je zaskrbljujoč signal, da zgolj pritisk na rast plač ne bo zadostoval za obnovo kupne moči gospodinjstev," so prepričani v zbornici.
V takšnih razmerah predlog interventnega zakona, ki so ga pripravili in v DZ vložile stranke NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, vidijo kot pravočasen odziv. Prinaša namreč konkretne razbremenitve za prebivalstvo in ukrepe za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, so ponovili skupno stališče delodajalcev.
Med ukrepi iz zakonskega predloga podpirajo tudi sistemsko znižanje stopnje DDV na osnovna živila s sedanjih 9,5 odstotka na pet odstotkov. "Odliv kupne moči v tujino namreč ni več omejen le na območja ob italijanski meji, temveč postaja vseslovenski problem," so prepričani.
V soseščini nižja stopnja DDV
Italija, Hrvaška in Madžarska za nekatera osnovna živila tako po njihovih navedbah že uporabljajo petodstotno stopnjo DDV, Avstrija pa bo z junijem uvedla 4,9-odstotno. "Dokler slovenska stopnja ostaja višja, izgubljajo domači trgovci, njihovi dobavitelji in državni proračun," svarijo trgovci.
Bi se znižanje DDV prelilo v višje marže trgovcev?
Glede očitkov, ki prihajajo iz vrst sindikatov in stranke Levica, da bi se znižanje DDV prelilo v višje marže trgovcev, ne v nižje maloprodajne cene, so v zbornici zapisali, da je slovenski trg živil izrazito konkurenčen, med trgovskimi verigami pa da poteka stalna cenovna tekma. "V tej si nihče ne more privoščiti, da bi davčno razbremenitev zadržal zase," so prepričani. Prvi, ki bo cene znižal, bo namreč pridobil tržni delež.
Konkurenca je zato po njihovi oceni najmočnejši mehanizem, ki zagotavlja, da ukrep doseže potrošnike. Dodatno varnost pa po navedbah izvršne direktorice zbornice Mije Lapornik zagotavljajo regulatorni mehanizmi, kot sta popis zalog ob spremembi davčne stopnje in sistem davčnih blagajn, ki da omogočata učinkovit nadzor nad prenosom sprememb DDV v maloprodajne cene.
