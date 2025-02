Izzivi revščine: kako bi se odločili, če bi se znašli v težki situaciji?

Plačati položnico ali kupiti šolske potrebščine in topel obrok za otroka? To je vprašanje, s katerimi se spopada več kot 260 tisoč Slovencev, ki živijo pod pragom revščine. Med njimi je vedno več tako imenovanih revnih zaposlenih. Ljudi, ki se kljub redni zaposlitvi mesečno borijo, da bi preskrbeli svoje družine. V humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi so zato pripravili projekt Izzivi revščine, v katerem se posameznik lahko preizkusi v težkih življenjskih situacijah. Bi bili vi med tistimi, ki uspešno opravijo izziv preživetja?