Bi se presajene ledvice v Sloveniji lahko znašle v trgovini z organi?

Hrvaško zdravstvo pretresa prvi sum trgovine z organi, saj je inšpekcija pri dveh presaditvah ledvic, ki so ju pred tremi leti opravili v zagrebškem kliničnem centru, odkrila kršitev zdravniškega kodeksa. V obeh primerih darovalca nista bila v sorodu z bolnikoma in nista hrvaška državljana. Hrvaška ima praktično enak sistem transplantacijske dejavnosti kot Slovenija. Le da pri nas velja, da se presaditve organov živih darovalcev izvedejo šele, ko ni mogoče zagotoviti organa pokojnika. Kar pa se zgodi le enkrat do dvakrat letno, pojasnjujejo na zavodu Slovenija-transplant. Postopek vedno poteka pod nadzorom zdravnikov, psihologov in etične komisije, pogoji pa so zelo strogi, zato se takšen incident pri nas ne bi mogel zgoditi, zagotavljajo.

