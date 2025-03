Bi se prijavili na razpis za najslabšo službo na svetu? Mickey 17

Čakanja je konec! Oscarjevec Bong Joon Ho (Parazit) se vrača z novo mojstrovino – Mickey 17, osupljivim znanstvenofantastičnim trilerjem z Robertom Pattinsonom v glavni vlogi. Filmski spektakel, ki združuje znanstveno fantastiko, črno komedijo in družbeno kritiko po premieri na Berlinalu v distribuciji Blitz Filma prihaja na velika platna 5. marca, vstopnice pa so že v prodaji.

ZGODBA, KI PRESEGA MEJE REALNOSTI V glavni vlogi blesti Robert Pattinson, ki upodobi Mickeyja Barnesa – "pogrešljivega" člana posadke, ki sodeluje v misiji kolonizacije oddaljenega ledenega planeta. Vsakič, ko umre, natisnejo novo klonsko različico z njegovimi spomini – dokler Mickey ne začne dvomiti o svoji usodi in sistemu, ki ga nadzoruje. Z značilno mešanico črnega humorja, družbene kritike in napete pripovedi je Mickey 17 ena najbolj edinstvenih filmskih izkušenj leta.

VIZIONARSKI REŽISER IN VRHUNSKA IGRALSKA ZASEDBA Režiser Bong Joon Ho, ki slovi po mojstrskem prepletanju družbenih tematik in žanrskih elementov, je navdih za film našel v romanu Mickey7 Edwarda Ashtona. Kot pravi: "To je znanstvenofantastična zgodba, a predvsem je zgodba o človečnosti – o tem, kdo smo in kako se borimo za svoj obstoj."

Južno korejski režiser je svojo izjemno natančnostjo in vrhunsko režijo še dodatno podkrepil z zvezdniško igralsko ekipo - Robert Pattinson (Batman, Dobri časi) v vlogi Mickeyja Barnesa združuje humor, eksistencialno grozo in čustveno globino, Mark Ruffalo (V žarišču, Maščevalci: Zaključek) igra Kennetha Marshalla, voditelja, ki ga žene vizija utopične kolonije, Toni Collette (Dedno zlo, Nož v hrbet) upodablja Marshallovo ženo Ylfo in v film vnaša dodatno plast intrig in moči, Steven Yeun (Ne!, Minari) in Naomi Ackie (Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja, Mežikni dvakrat) pa zaokrožujeta igralsko zasedbo ter v film prinašata napetost in človečnost. NAPOVEDNIK ZNANSTVENA FANTASTIKA, KOT JE ŠE NISTE VIDELI Čeprav je Mickey 17 postavljen v neskončnost vesolja, Bong Joon Ho poskrbi, da ostane trdno zasidran v človeški izkušnji. "Ne gre le za znanstvenofantastični spektakel," pojasnjuje Bong. "Je komedija, drama in v svojem bistvu zelo človeška zgodba." Osupljiva vizualna podoba, ki jo je ustvaril direktor fotografije Darius Khondji (Okja), in čustveno nabita glasbena podlaga Junga Jaeila (Parazit, Squid Game) obljubljata poglobljeno doživetje, ki ostane v mislih še dolgo po koncu filma.

