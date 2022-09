BI SE RADI GIBALI PA VAS VSE BOLI?

Tudi številne študije so dokazale, da kakovosten ribji kolagen učinkovito izboljša elastičnost kože, zmanjša celulit in odvečne kilograme, izboljša kakovost nohtov in poskrbi za močnejše lase. V eni kapsuli Procollagena najdete več kot 13 izjemno kakovostnih sestavin, ki bodo poskrbele za vaše super počutje, izgled in fizično pripravljenost. Že po 1 mesecu uporabe boste občutili spremembe v svojem telesu in vidno zmanjšanje bolečin.

To vam lahko potrdijo vsi strokovnjaki na področju športa in fizioterapije, da je fleksibilnost sklepov in vezi v našem telesu odvisno v največji meri od tega, koliko kolagena imamo v svojem telesu. Delež kolagena se z leti konstantno zmanjšuje, vendar ga na srečo lahko pridobimo nazaj z vrhunskim prehranskim dopolnilom Procollagen, ki je tudi klinično testiran in ima vse ustrezne certifikate. Ker nam je pomembno, kaj vnašate v svoje telo, smo ustvarili Procollagen, ki vas bo popolnoma navdušil s svojimi učinki in hitrim delovanjem. Kombinacija 4 vitaminov, hialuronske kisline, koencima Q10, MSM, NDF ter ribjega kolagena predstavlja skupno rešitev za boleče sklepe, težave z mišicami, krhke nohte, redke lase, globoke gube in neelastičnost kože.

Najverjetneje marsikdo ne ve, da brez zadostnega deleža kolagena vaše telo ne more optimalno okrevati po vadbi ali telesni poškodbi, saj potrebuje anabolični učinek, ki lahko le s pomočjo kolagena pozdravi poškodovano tkivo. Če vas vedno po telovadi nekaj boli, to ni znak, da ste preveč telovadili oziroma pretiravali, vendar le opozorilo, da v vašem telesu ni dovolj kolagena, da bi se lahko mikropoškodbe hitreje zacelili in preprečile neprijetno bolečino. Manjša kot je pristnost kolagena v vašem telesu, manjša je tudi gostota kosti, ki pa hitro prevede do večjega napora pri gibanju in opravljanju vsakodnevnih dejavnosti.

KAKŠEN KOLAGEN VSEBUJE PROCOLLAGEN?

Ste vedeli, da je kolagen beljakovina, ki predstavlja več kot 70 % hrustanca sklepov? Ravno zaradi tega je tako pomemben pri naši gibljivosti in sklepnem ter mišičnem okrevanju. Pomaga tudi pri regeneraciji vezivnega tkiva in klinično dokazano lahko izboljša vašo gibljivost za kar 55 %. Hidroliziran ribji kolagen ima dokazano večjo absorpcijo. To je posledica manjših molekul iz katerih je ribji kolagen sestavljen. Poznamo več tipov kolagena - kolagen tipa 1 je najpomembnejši za videz kože in preprečevanje staranja, rast las in nohtov. Ribji kolagen je najbolj bogat prav s kolagenom tipa 1. V kombinaciji s hialuronsko kislino pa hidratizira in nahrani vašo kožo, ki ponovno pridobi sijoč videz.

ZAKAJ KAPSULE IN NE PRAH ALI TEKOČA OBLIKA KOLAGENA?