Bi si deželni glavar avstrijske Štajerske rad prisvojil del Slovenije?

Narodni svet koroških Slovencev glavarja Maria Kunaseka pominja, da v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955 Drava teče skozi Slovenijo in ne skozi Štajersko.

"Vse do vinogradov v dolini ob Dravi, ta čudovita dežela je dežela Štajerska." To je besedilo Dachsteinske pesmi, ki opeva območje današnje Slovenije, avstrijski skrajno desni svobodnjaki pa jo želijo vpisati v deželno ustavo.

Glavarjeve namere pa obsoja tudi slovenska koalicija. "To je retorika ekstremnih desničarjev, ki želijo na ta način spodbujati predvsem ta nacionalna čustva pri svojih volivcih. Sam jim ne bi dajal prevelikega pomena, je pa na mestu, da Slovenija kot suverena država, takšne stvari tudi diplomatsko odbije," pravi poslanec Levice Matej T. Vatovec.

Janja Sluga iz vrst Gibanja Svoboda pa: "Če gre samo za nevednost, bi priporočala, da se gospod o tem najprej poduči, če pa gre za namerno izjavo, za namerno dejanje, potem mu sporočam, da je stegovanje prstov po tujem tudi na simbolni ravni dejanje agresije."

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve se je odzvalo. Poudarilo je načelo ozemeljske celovitosti in suverenosti ter, da bo Slovenija pri svojem delovanju še naprej izhajala iz načela nedotakljivosti mednarodno pravno priznanih meja. "Zakaj bi podžigali to ravno v času, ko bi morali bolj sodelovati. Tu gre za odnose med dvema državama, ki imata zelo veliko skupnega, tudi veliko sodelovanja. Upam, da ne bo prišlo do takih sprememb," komentira zunanja ministrica Tanja Fajon.

Kunsek znova: Nemško govoreči staroavstrijci v Sloveniji so še vedno izpostavljeni diskriminacijam

A Kunasek se je oglasil še enkrat. Meni, da bi se vsak, ki njegovo pripadnost vidi kot napad na suverenost in pravno državo, moral vprašati, kakšen je pravni status manjšin na njihovem ozemlju. "Za razliko od slovenske manjšine v Avstriji, so nemško govoreči staroavstrijci v Sloveniji še vedno izpostavljeni različnim diskriminacijam. Slovenija bi lahko končno ukrepala in reaktor v Krškem takoj umaknila iz omrežja," pravi.