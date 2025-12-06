Svetli način
Slovenija

Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi?

Ljubljana, 06. 12. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Tjaša Dugulin
Na spermo lososa ali postrvi v zadnjem času prisegajo številne tuje zvezdnice. Seveda ne gre za čisti odmerek, ampak za drobne delce DNK, znane kot polinukleotidi, pridobljene iz ribje sperme. Ker naj bi spodbujali kožne celice k proizvajanju kolagena in elastina ter posledično zmanjševali gubice, kolobarje pod očmi, rdečico in brazgotinice, se oglašujejo kot naslednji veliki čudež v negi kože in pomlajevanju, kot nekakšni globoki vitamini. Pa so res?

Botoks in polnila so očitno passé. Zahvaljujoč zvezdnicam je vse bolj priljubljena lososova sperma, na katero prisega tudi spletna vplivnica Kim Kardashian: "Bila sem na negi obraza, kjer so mi v obraz vbrizgnili spermo lososa."

"Ali nisem videti kot losos? Mar nimam čudovite lososove kože?" pa je spraševala znana igralka Jennifer Aniston. In pevka Miley Cyrus? "Lososa nisem nikoli spoznala, ker je prišel vnaprej zapakiran. Sploh ne vem, če je bilo to res to, ampak moja koža je videti dobro," meni.

Po mnenju plastičnega in estetskega kirurga Amadeja Laha ne gre za čudežni tretma, ampak za evolucijo v postopkih pomlajevanja obraza. "Ne bom rekel, da je revolucionarno, nam pa omogoča nekatere stvari, ki jih do zdaj nismo mogli ali pa so bile težje. S tem mislim predvsem na pomlajevanje okolice oči," pravi.

Pomlajševanje obraza
Pomlajševanje obraza FOTO: POP TV

To je namreč, kot pojasni, občutljiv predel, ki je zelo dovzeten za otekanja: "In ta preparat nam je v bistvu omogočil, da jo tretiramo na nek varen in dokaj predvidljiv način."

Kot pojasnjuje specialist plastične, estetske in rekonstruktivne kirurgije, polinukleotidi delujejo direktno na fibroblaste, in sicer se vežejo na receptor na celici. "To sproži kaskado nekih procesov v celici do DNK, ki bo spodbudil proizvodnjo več kolagena, elastina. Ni delovanje v smislu volumna, kot recimo pri hialuronu, ampak bolj kot spodbujanje kože, spodbujanje celic," pojasnjuje.

Lah kakih hujših stranskih učinkov v praksi ali literaturi ni zasledil, kot vsak tretma z iglo pa lahko povzroči kratkotrajno otekanje ali modrico. "Cena tega tretmaja je nekje okrog 200 do 250 evrov na obisk. Je pa treba povedati, da en obisk ne bo zadoščal, ker gre za t. i. skin booster, mi torej spodbujamo delovanje celic, kar pomeni, da en tretma ponavadi ne doseže želenega cilja," dodaja.

Potrebni so trije do štirje obiski na tri do štiri tedne.

