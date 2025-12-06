Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi?

Botoks in polnila so očitno passé. Zahvaljujoč zvezdnicam je vse bolj priljubljena lososova sperma, na katero prisega tudi spletna vplivnica Kim Kardashian: "Bila sem na negi obraza, kjer so mi v obraz vbrizgnili spermo lososa."

"Ali nisem videti kot losos? Mar nimam čudovite lososove kože?" pa je spraševala znana igralka Jennifer Aniston. In pevka Miley Cyrus? "Lososa nisem nikoli spoznala, ker je prišel vnaprej zapakiran. Sploh ne vem, če je bilo to res to, ampak moja koža je videti dobro," meni.

Po mnenju plastičnega in estetskega kirurga Amadeja Laha ne gre za čudežni tretma, ampak za evolucijo v postopkih pomlajevanja obraza. "Ne bom rekel, da je revolucionarno, nam pa omogoča nekatere stvari, ki jih do zdaj nismo mogli ali pa so bile težje. S tem mislim predvsem na pomlajevanje okolice oči," pravi.