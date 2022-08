Bi šli na brezplačen dopust? Preverite, kako!

Ob 10. obletnici delovanja je Megabon skupaj z zvestimi partnerji pripravil 10 fantastičnih nagrad, s katerimi se želi zahvaliti več kot 500.000 zvestim uporabnikom in pozdraviti nove ljubitelje ugodnejših oddihov in izkušenj.

10 let in več kot 500.000 zadovoljnih uporabnikov

Megabon je edinstven slovenski kuponski portal, ki oddiha ali zanimive izkušnje željnemu uporabniku pomaga najti idealno in hkrati ugodnejšo ponudbo. Ponudba se prilagaja letnemu času in aktualni situaciji v turizmu, zato je primeren za tiste, ki radi načrtujete vnaprej, pa tudi tiste, ki se odločate zadnji hip.

Megabon uporablja že več kot 500.000 uporabnikov, ki skozi odlično razdelane kategorije in preprosto uporabniško izkušnjo vedno znova najdejo idealno ponudbo za svoj popoln oddih.

Kako Megabon deluje?