Slovenija

Bi Slovenijo lahko prizadel uničujoč tornado?

21. 10. 2025 18.45

Barbara Bašić
59

Če smo mislili, da tornadi nastajajo samo v Ameriki in nas takšni dogodki zelo čudijo, meteorologi opozarjajo, da takšni pojavi tudi drugod po svetu niso nič nenavadnega. Da pride do tornada, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. Kje je Slovenija na lestvici ogroženosti?

Meteorolog Brane Gregorčič z Arsa izpostavlja, da ljudje mislijo, da so tornadi bolj omejeni na Ameriko. "To sploh ne drži, lahko se pojavljajo povsod po svetu, tudi v Aziji, tudi v Evropi. Vsako leto se jih v Evropi pojavi prav gotovo nekaj sto."

Gregorčič dodaja, da je izrazit tornado Slovenijo prizadel avgusta leta 1986. "Takrat je prečkal Ljubljansko barje in hitrost vetra v njem je bila ocenjena na dobrih 200 kilometrov na uro. V naši bližini je bil morda najmočnejši tornado med prvo svetovno vojno leta 1916 v Wiener Neustadtu, kjer je bilo 34 smrtnih žrtev."

Tornado
Tornado FOTO: Kanal A

Pred dvema letoma pa je tornado prizadel tudi Ilirsko Bistrico, kjer je poškodoval štiri hiše. "Tornado se razvije ob močni nevihti, kadar je recimo smer vetra po višinah različna in pride do vrtinčenja zraka. Potem se ustvari tak vetrovni vrtinec, v katerem je lahko hitrost vetra bodisi okoli 200, lahko pa celo 300, 400 kilometrov na uro."

Najmočnejši tornadi lahko dvignejo tudi avtomobile, če jih zajamejo, vendar v Evropi takšnih tornadov skorajda ne poznamo, pravi. 

Da bi se zgodilo kaj podobnega kot v Parizu, kjer je veter prevračal žerjave, bi moral biti izpolnjen še en pogoj: veter bi moral pihati z več kot 200 kilometri na uro.

Preberi še Tornado v Parizu: ena oseba umrla, štiri v kritičnem stanju

Če tornado nastane nad morjem, takemu pojavu pravimo vodna tromba. Takih pojavov je na Jadranu veliko, razlaga Gregorčič. "Vemo, da so takšni tornadi povzročali že v preteklosti precej škode tudi v Padski nižini, v Benetkah in okolici, v Istri, pa tudi vzdolž jadranske obale."

Razgiban in hribovit teren precej ovira nastanek tornadov, zato Gregorčič zaključi, da je stopnja ogroženosti Slovenije zaradi tornadov zelo nizka.

Pri 76 letih prvič opravil vozniški izpit

Zagorelo v največji rafineriji na Madžarskem, ki predeluje rusko nafto

Tornado v Parizu: ena oseba umrla, štiri v kritičnem stanju

Murkovzos
21. 10. 2025 20.05
Uničujoči tornadi: počasen razkroj javnega zdravstva s preobrazbo v hudo dobičkonosno tržno dejavnost, razprodaja večine domače prehranske industrije velikim multinacionalkam, dolgotrajna inflacija in razrast komoditete na račun "socialne države", razrast trdovratne sistemske cenzure na vseh nivojih obveščanja,... Veliko tornadov!
ODGOVORI
0 0
galeon
21. 10. 2025 20.04
+1
NIKOL. Tornado se razvije na ravnih površinah. To kar piha pri nas niti pod razno nima pogojev, da se reče tornado. Tornada v hribovitem območju ni.
ODGOVORI
1 0
ata_jez
21. 10. 2025 20.03
+1
Se spomnim je bil pred leti tornado v Kamniku. 😁
ODGOVORI
1 0
Senzor
21. 10. 2025 20.02
+2
V Sloveniji je uničujoč tornado, gibanje Svoboda.
ODGOVORI
2 0
S.R. Butale
21. 10. 2025 20.00
+2
Nas tolče, že dobrih 80 let, rdeči uničevalski tornado. Nas nič ne more presenetiti.
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
21. 10. 2025 20.00
+2
Imamo tornado že skoraj 4 leta v Sloveniji, imenuje se Svoboda
ODGOVORI
2 0
vrtnar _
21. 10. 2025 19.55
+2
lol ja pa kaj še, strašite folk
ODGOVORI
2 0
jablan
21. 10. 2025 19.49
+0
pa kere bučke 30 let nazaj niti pomislil ni kdo na tornado v slo,ker pa se vreme spreminja je pa seveda že mogoč
ODGOVORI
2 2
Rožle Patriot
21. 10. 2025 19.56
+2
"Gregorčič dodaja, da je izrazit tornado Slovenijo prizadel avgusta leta 1986. ..... " !!!
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
21. 10. 2025 19.42
+1
Mi iz Dobruške vasi in Šentjerneja gremo za krompirjeve počitnice v Afriko gledati živali.
ODGOVORI
4 3
Ricola Swiss
21. 10. 2025 19.44
+1
Pozabili pa nismo na mladoporočenca, ki se bosta nam pridružila v Zanzibarju.
ODGOVORI
4 3
Podlesničar
21. 10. 2025 20.00
+1
Vidim, da se zabavate na oddelku.
ODGOVORI
1 0
Stojadina-sportiva
21. 10. 2025 19.41
+3
Golob frfota z 200 davki na uro, tako da je zadnji pogoj delno izpolnjen.
ODGOVORI
4 1
PoldeVeliki
21. 10. 2025 19.39
+4
Tole ste volili Svobodnjaki - Ministrstvo: Vabila v albanščini v osnovnih šolah niso sporna
ODGOVORI
8 4
Rožle Patriot
21. 10. 2025 19.36
+7
Proti Holobizmu, je ta tornado prava sapica ... !!!
ODGOVORI
10 3
medŠihtom
21. 10. 2025 19.35
+4
rdeči tornado uničuje slovenijo since 1942. po partizansko, zverinsko, brez sodišč.
ODGOVORI
8 4
jablan
21. 10. 2025 19.50
-4
se oglaša kolaborant
ODGOVORI
0 4
Ricola Swiss
21. 10. 2025 19.33
+7
Tornado golobnjak uniči vse, kar se odtrgati da.
ODGOVORI
10 3
medŠihtom
21. 10. 2025 19.41
+2
volja ljudstva in nič drugega. volilci ste to izbrali ker ste naivni in nespametni. ne zdej goloba krivit, on ni nic kriv. vi ste
ODGOVORI
3 1
tron3
21. 10. 2025 19.33
+7
Saj že skoraj 4 leta divja po Sloveniji uničujoč tornado, ki se imenuje Svoboda!!!!
ODGOVORI
10 3
medŠihtom
21. 10. 2025 19.42
+2
volja ljudstva in nič drugega. volilci ste to izbrali ker ste naivni in nespametni. ne zdej goloba krivit, on ni nic kriv. vi ste !
ODGOVORI
3 1
bohinj je zakon
21. 10. 2025 19.31
-3
Ne bo.
ODGOVORI
0 3
NDM
21. 10. 2025 19.30
+4
saj da bi okrog Ljubljane da bi vso nesnago očistil
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
21. 10. 2025 19.26
-2
Kaj bolj izvirnih komentarjev res nisem pričakoval...
ODGOVORI
5 7
Hames
21. 10. 2025 19.45
+2
Še če bi bil članek o jagodah bi folk tukaj gor slej kot prej obrnil na politiko. Noro. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da ljudje, ki jim je to zabavno in to počnejo gredo tudi na volitve. In njihov glas šteje enako kot tvoj, ki mogoče svoj čas vložiš v kaj bolj pametnega kot smetit in težit o politiki po forumih.
ODGOVORI
2 0
Tomy1
21. 10. 2025 19.24
+5
Imamo mi svoj ParlamentarniTORNADO, z Golubom v samem EPICENTRU, ki "ravna" državo in državljane v vseh 3 dimenzijah ! Še dolgo bomo rabili, da se poberemo iz tega CIKLONA nesposobnosti !
ODGOVORI
8 3
NDM
21. 10. 2025 19.31
+2
tam okrog parlamenta in vlade da bi vse odpihnilo v zrak skupaj z najstarejšo obrtjo
ODGOVORI
2 0
24ur.com
