Bi sodelovali pri pogozdovanju Krasa z droni?

S površine našega planeta vsako minuto izgine za 27 nogometnih igrišč gozdov. Med razlogi za krčenje teh dragocenih življenjskih okolij so tudi gozdni požari, ki z naraščanjem podnebnih sprememb postajajo nova realnost. Največji požar v zgodovini samostojne Slovenije je leta 2022 za Kras pomenil popolno opustošenje prej biotsko bogatih gozdov, ki pa s pomočjo strokovnjakov in podpornikov postopno dobivajo svojo prejšnjo podobo.

Med prvimi ekipami prostovoljcev so na pomoč priskočili zaposleni iz Radenske, ki so že tri mesece po požaru začeli nabirati semena kraškega gabra, poljskega javorja – maklena in trokrpega javorja, namenjena setvi in vzgoji sadik za obnovo gozdov.