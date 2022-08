Bi stanovanje? Vprašalnik, gospodinjska opravila, soba za 49 tisočakov

Si želite živeti na "edinstveni lokaciji, v neposredni bližini najpomembnejših družbenih, kulturnih, poslovnih in trgovskih stavb v središču slovenske prestolnice"? S temi besedami prodajajo eno najdražjih stanovanj v Ljubljani. Zanj bi odšteli nekaj več kot 2,7 milijona evrov. Kakšna pa je najcenejša ponudba? Sobica v bližini ljubljanskega UKC, 10 kvadratov, cena pa 49 tisočakov. Podobno je na drugih koncih Slovenije ter tudi pri oddaji nepremičnin. Ob tem pa še banalni pogoji za najemnike.

Se zanimate za nakup stanovanja? Potem niste v najbolj zavidljivem položaju. Cene nepremičnin namreč kot najvišji nebotičniki kitajskih metropol še vedno segajo visoko v nebo. Že lani rekordne cene so v prvem četrtletju letošnjega leta še dodatno narasle. Vendar pa po navedbah nepremičninskih posrednikov v drugem četrtletju kaže na njihovo umirjanje. Kljub temu cene ostajajo na visokih ravneh, ki jih ne bi bistveno znižal niti morebiten padec cen.

Od luksuza do manjših sobic: kje, kaj in za koliko? Pregledali smo trenutno ponudbo nepremičnin, ki se oddajajo na slovenskih nepremičninskih portalih. Cene pa ... od nekaj deset tisočakov do slabih treh milijonov. "Prodajne cene se še vedno gibljejo na visokih nivojih, še posebej novejša stanovanja z garažo na dobri lokaciji," potrjuje direktor nepremičninske družbe Stoja Trade Zoran Đukić. To potrjujejo tudi cene na nepremičninskih spletnih straneh. Na nepremicnine.si je trenutno v ponudbi sedem sklopov novogradenj z več različnimi stanovanji. Si želite luksuza in se zanj ne bojite odšteti dodatnih denarcev? Potem je novogradnja sredi Ljubljane, ki bo sicer zaključena prihodnje leto, prava za vas. Za dobrih 276 kvadratov boste za štirisobno stanovanje v projektu Palais in Villa Schellenburg odšteli nekaj več kot 2,7 milijona evrov. Projekt vam sicer ponuja tudi manjše bivalne enote. A tudi za najcenejše stanovanje boste morali odšteti slabih 622.000 evrov.

Najmanj boste medtem v slovenski prestolnici odšteli za 10 kvadratov v bližini UKC Ljubljana. Za sobo v bloku, ki je bila prenovljena leta 2015, bi tako plačali 49.000 evrov. "Odlična naložba za oddajanje, izhod na teraso, kopalnica in WC sta v souporabi," je pripisano bo oglasu. Nič kaj zavidljive cene pa niso niti v preostalih delih države. Vaš bančni račun bo za nakup nepremičnine v okolici Ljubljane okrnjen za od 45.000 do 1.137.660, na Obali pa za od 79.000 do 1.470.000 evrov. Nekoliko manj bi medtem odšteli ostalih predelih Slovenije. Na Severnem Primorskem se cene gibljejo med 42.000 in 400.000, na Dolenjskem med 73.000 in 257.400, na Koroškem pa med slabih 40.000 in 350.000 evri. Podobno je v Podravju, kjer bi vas najmanj stala garsonjera (13.500 evrov), največ pa "šestsobno staromeščansko stanovanje s podstrešjem v centru Maribora" (569.000 evrov). V Posavju pa bi odšteli od 66.500 do 242.500 evrov. 'Prosimo vas, da ste pri odgovorih iskreni, saj bodo bistveni element najemne pogodbe' Podobno je tudi s stanovanji ali sobami, ki jih lastniki oddajajo v najem. Od dobrih 100 evrov na mesec pa vse do vrtoglavih 5000 evrov za prestižno stanovanje v prestolnici, ki je bilo prenovljeno lani. 110 evrov (brez stroškov) bi najemnika medtem stala 20 kvadratnih metrov velika soba v študentskem stanovanju. Na Obali bi bile medtem naše denarnice za nekoliko manjšo sobo v večsobnem stanovanju lažje za 170 evrov. To je najcenejša ponudba. Najdražja zajema štirisobno stanovanje z "odprtim pogledom na marino in morje", ki ga v Izoli v najem ponujajo za 1800 evrov na mesec.

Cene pa primerljivo nižje v okoliških krajih, tako kot v primeru prodaje. A tudi tam bi bile naše denarnice precej lažje. Ob tem pa še presenetljive zahteve najemodajalcev, od zahtev tega, da ne stanovanj ne oddajajo določenemu spolu ali tujcem, do posebnih vprašalnikov, ki jih pripravijo za potencialne najemnike. Si želite stanovanje? Seveda, samo še ta vprašalnik izpolnite. "Prosimo vas, da ste pri odgovorih iskreni, saj bodo bistveni element najemne pogodbe," pravi eden od vprašalnikov, objavljenih na spletu. Ta zainteresiranim najemnikom v nadaljevanju postavi več vprašanj glede kajenja, uživanja alkohola, prehranskih navad, politike in vere, prav tako pa tudi o odnosu do okolja, dnevni rutini, družabnem življenju. "V družinski hiši v Črnučah oddamo opremljeno sobo s kopalnico študentki, ki bi prevzela določena gospodinjska opravila," pa se je glasil še eden izmed oglasov. Študentka bi po njihovem predlogu opravila okoli šest ur dela na teden ter plačala 90 evrov najemnine na mesec. Pomoč so želeli pri čiščenju tal, pometanju dvorišča, pomivanju oken, pospravljanju kuhinje, "lahko tudi kuhanju, če vas to veseli". Prav tako bi najemnica lahko nudila pomoč otroku pri učenju ali drugih dejavnostih.

"Iščemo vestno in redoljubno dekle, ki bi bila v Ljubljani bolj ali manj med tednom. Če ne kadite, imate miren življenjski stil in ste se pripravljeni prilagoditi družinski dinamiki z osnovnošolcem, vas vabimo, da pošljete svoje motivacijsko pismo in življenjepis," so še sporočili v oglasu. Upočasnjena rast cen nepremičnin, promet z nepremičninami vsaj na ravni lanskega Po že lanskoletni nenadzorovani rasti cen so se te v prvem četrtletju letos znova dvignile – za 4,1 odstotka –, glede na prvo četrtletje lani pa so bile višje za 16,9 odstotka. V tem obdobju so se podražila tudi rabljena stanovanja, in sicer za 5,5 odstotka, medletno pa za 19,9 odstotka. Približno enaka je bila rast cen rabljenih stanovanja tako v ljubljanski občini kot v preostali Sloveniji. Nekoliko pa so na četrtletni ravni padle cene novih stanovanj, in sicer za 8,9 odstotka, medletno so bila še dražja za 4,5 odstotka, kažejo zadnji podatki statističnega urada. Uradnih podatkov za drugo četrtletje še ni, vendar pa nepremičninski posredniki pravijo, da drugo četrtletje kaže na njihovo umirjanje. "Rast cen bivalnih nepremičnin se je že z začetkom leta 2022 precej upočasnila, od druge polovice leta pa praktično ustavila, se pravi, da trenutno ne beležimo več rasti cen," je dejal nepremičninski posrednik pri družbi ABC nepremičnine Alen Komić. A trenutne cene so kljub temu presegle rekordne vrednosti iz leta 2008. Vendar pa je promet z nepremičninami po besedah Đukića na ravni lanskega leta oz. celo nekoliko višji.

Pravi, da inflacija v osnovi poganja nakup nepremičnine, "saj tako ljudje zavarujejo sredstva, da v gotovini ne izgubljajo vrednosti". Komić pa ocenjuje, da bo zaostrovanje kreditnih pogojev oz. višanje obrestnih mer in hkrati ukinjanje fiksnih obrestnih mer vsekakor bolj vplivalo na povpraševanje kot sama inflacija, čeprav je, dodaja, v inflacijskih razmerah zaželeno likvidna sredstva nekam investirati. Čeprav naj bi nepremičnine v obdobju visoke inflacije ohranjala svojo realno vrednost, okoliščine, ko je gospodarsko okolje zelo negotovo in ko so se tržne obrestne mere že povečale, zmanjšujejo povpraševanje po nepremičninah visokih vrednosti, še posebej tistih, ki so namenjene investiciji, torej so kupljene z namenom oddajanja na trgu, pojasnjuje glavni analitik Gospodarske zbornice Slovenije in ekonomist Bojan Ivanc. Dodaten pritisk na ceno pa pomeni tudi morebitna sprememba na področju obdavčitve nepremičnine, ki zmanjšuje donos lastnikom nepremičnin, dodaja. Nova vlada je napovedala zvišanje stopnje obdavčitve dohodkov od oddajanja v najem.