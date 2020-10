Bi stranko DeSUS lahko res zapustila več kot četrtina članov?

Jelka Kolmanič je bila na kongresu sicer tesno ob Karlu Erjavcu, kasneje pa je prestopila v krog Aleksandre Pivec in zavzela mesto podpredsednice stranke. Po 19 letih pa sedaj zapušča stranko upokojencev. "Dogajanja v stranki v zadnjem obdobju so me globoko razočarala, ob odločitvi, ki ni bila ravno lahka, odstopam s funkcije podpredsednice stranke in izstopam iz stranke DeSUS," je dejala Kolmaničeva.

Po nedavnem odhodu Pivčeve tako stranki ostaja le še en podpredsednik. V začetku tedna je namreč z mesta podpredsednice prav tako odstopila tudi organizatorka izleta na Kras Anita Manfreda. "Imeli so neke določene interese in ker seveda ne vidijo možnosti, da bi te interese lahko izpeljali z novim vodstvom stranke DeSUS, so se pač odločili in izstopili," o odhodih iz stranke meni poslanec Franc Jurša.