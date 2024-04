Bi tudi vi kuhali kot najboljši kuharji? Kuhajte z izdelki Rosmarino!

Katere so lastnosti dobre posode?

V prvi vrsti je potrebno biti pozoren na materiale. Odlično se obnese posoda iz nerjavečega jekla, saj je odporna na visoke temperature, vsestranska ter preprosta za uporabo in vzdrževanje. Zelo praktična je tudi posoda z neoprijemljivo oblogo, saj se hrana ne prijema nanjo. V njej lahko kuhate različne vrste hrane ter pri tem uporabljate minimalno količino maščobe. Za mešanje in obračanje hrane v tovrstnih posodah je priporočljivo uporabljati le lesen ali plastičen pribor, ki ne bo poškodoval premaza. Tako boste preprečili, da bi se delci premaza odluščili in zmešali s hrano. Svetujemo tudi, da izberete takšno posodo, ki omogoča kuhanje na različnih kuhalnih površinah.

Zakaj so japonski noži tako dobri?

Japonski noži slovijo po kakovosti, natančnosti in izjemni ostrini. Izdelani so iz različnih plasti visokokakovostnega japonskega jekla, način njihove izdelave pa izvira iz tradicionalnega kovanja mečev. Sredica rezila je iz zelo trdega jekla, zaradi česar ti noži ohranjajo ostrino še dolgo po nakupu. Rezanje s temi slovitimi noži je čisti užitek, saj ne trgajo in ne mečkajo živil, zato ta obdržijo tako svojo strukturo kot naraven okus.

Še ena stvar, po kateri so japonski noži tako znani in velja za pravo umetnost, je vzorec na rezilu. Eden najbolj značilnih je damaščanski vzorec, ki spominja na večplastne valove. Ta poseben videz na rezilu kovači ustvarijo z združevanjem več plasti jekla.

Obstaja več vrst japonskih nožev. Najbolj vsestranski je gyuto, večji nož, s katerim lahko sekljate in režete tako meso kot zelenjavo. Nož nakiri je primeren za sekljanje zelenjave, medtem ko je za lupljenje in obrezovanje živil najboljši manjši nož, kot je petty. Nož izberite glede na svoje potrebe oziroma glede na to, katere jedi najpogosteje pripravljate.

Kulinarične mojstrovine vam bodo zagotovo uspele, če jih boste pripravljali v kakovostnih posodah Rosmarino Hexa PRO, s katerimi bo kuhanje preprosto in v užitek. Hibridna tehnologija v posodi Rosmarino Hexa PRO na inovativen način združi prednosti nerjavečega jekla in sloja proti prijemanju. Izdelana je iz vrhunskih materialov, zato je odporna na poškodbe in pri vsakodnevni kuhi zagotavlja odlične rezultate. S posodo Rosmarino Hexa PRO lahko kuhate na vseh kuhalnih površinah: električni, keramični, plinski, indukcijski ter v pečici. Za pripravo okusnih jedi boste porabili manj maščobe in kuhali hitreje, s čimer boste prihranili tako energijo kot tudi svoj dragoceni čas.

Nepogrešljiv sopotnik pri pripravi hrane je tudi kakovosten nož, s katerim lahko natančno režete živila. To vam omogočajo odlični kuhinjski noži Rosmarino iz vrhunskega japonskega jekla, ki ga krasi damaščanski vzorec. Leseni ročaj skrbi za trden in udoben oprijem noža ter tako zagotavlja preprosto uporabo. Izbirate lahko med tremi noži za različne namene. Gyuto je namenjen sekljanju in rezanju različnih živil na kuhinjski deski, z nožem nakiri boste lahko sekljali zelenjavo, nož petty pa je manjši nož, primeren za pripravo zelenjave, rib in mesa.