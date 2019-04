Bi zaščitna ograja lahko preprečila tragedijo?

Zaneslo ga je na desno, kjer je trčil najprej v drevo, nato ga je dvignilo v zrak, kasneje je drsel po cesti in se nato po prevračanju na strehi ustavil v jarku. Voznik, ki je huje poškodovan, a zunaj smrtne nevarnosti, bo kazensko ovaden zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. 51-letni, 54-letni in 37-letni sopotniki pa so umrli na kraju nesreče. Cesta med tem drevoredom je že pred tem terjala življenja. Na to opozarjajo tudi na policiji in v kobariški občini, kjer si za postavitev jeklene varnostne ograje prizadevajo že tri leta. In kje se je zataknilo? Lipov drevored je naravni spomenik oziroma nepremična dediščina lokalnega pomena. Postavitev ograje pa ni možna, saj ne morejo zadostiti vsem izdanim kulturnovarstvenim pogojem, ki jih je postavil Zavod za varstvo kulturne dediščine. Prebivalci se tako bojijo, kdaj se bo po tej cesti spet prelivala kri.