Bi ženska kandidatka Sloveniji prinesla vplivnejši resor v Evropski komisji?

Bo Slovenija ob Tomažu Veselu predlagala še žensko kandidatko za evropsko komisarko, kot si to želi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen? Tudi o tem naj bi se prva dama Evropske komisije in premier Robert Golob pogovarjala na delovnem kosilu. Ocena je namreč, da bi si Slovenija z žensko kandidatko utrla pot do vplivnejšega resorja v Evropski komisiji. Kakšna bo potemtakem usoda trenutnega slovenskega kandidata?